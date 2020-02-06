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Рубрика: В мире

От убеждения - к конкретным мерам

Руководство Киргизии намерено усилить борьбу с коррупцией
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 23(8077)
Горнорудная отрасль, как предполагается, может принести экономике миллиардные инвестиции. Фото: 24.kg Горнорудная отрасль, как предполагается, может принести экономике миллиардные инвестиции. Фото: 24.kg
Горнорудная отрасль, как предполагается, может принести экономике миллиардные инвестиции. Фото: 24.kg
Серия громких коррупционных скандалов стала причиной очередного заседания Совета безопасности Киргизии. Политическое руководство республики признало: чиновники нередко саботируют борьбу с должностными преступлениями и решения, направленные на улучшение делового климата, что не позволяет добиться развития экономики в необходимых масштабах.

Главной, без преувеличения, темой заседания Совбеза, прошедшего в последние дни января, стала провальная политика в сфере недропользования. Горнорудная отрасль, которая считается самой перспективной для привлечения крупных инвестиций и развития реального сектора экономики, остается, по мнению руководства КР, одной из самых проблемных. По словам президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, слабая политика в сфере разработки месторождений и несовершенство законодательства в данном направлении отрицательно сказываются на всей экономике страны и ее инвестиционной привлекательности.

- Полномочные представители правительства в областях рапортуют, что инвесторов обеспечили доступом к месторождениям, но на деле главы обладминистраций остаются сторонними наблюдателями, - заявил президент КР. - Фактически инвесторы сталкиваются с коррупционными проявлениями со стороны органов местного самоуправления при распределении земельных участков. Правительство, в свою очередь, до сих пор не разработало

Фото: k-news.kg
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Концепцию по развитию горнодобывающей отрасли. Такое равнодушное отношение приводит к неисполнению и других мероприятий, заложенных в решениях Совета безопасности. Это демонстрирует наличие открытого саботажа, полного пренебрежения к данной задаче.

Тема недропользования и связанных с ней коррупционных рисков поднимается на высоком уровне не впервые. Ее обсуждали на Совете безопасности и годом ранее. Совбез предлагал принять меры, которые бы не позволяли чиновникам создавать бюрократические препоны для инвесторов и бесконтрольно перепродавать лицензии на разработку месторождений. Рассматривалась и ответственность руководства госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН). Однако, как признают в администрации президента, качественных изменений в работе ведомства не произошло.

С жесткой критикой президент Киргизии выступил и в адрес правоохранительных структур, сотрудники которых, по его словам, также буквально игнорируют возложенные на них задачи. Он призвал силовиков не преследовать личные интересы, прикрываясь государственной политикой по борьбе с коррупцией. А в случае, если они будут использовать решения Совета безопасности для того, чтобы "душить" бизнес или нарушать права граждан, то понесут самое суровое наказание.

- Рано или поздно правда вскроется, - подчеркнул он. - Не думайте, что никто ничего не узнает. Еще раз повторяю: в борьбе против коррупции в первую очередь правоохранительные органы должны быть чистыми. В этих структурах постоянно говорят о проводимых реформах. Однако претворять слова в реальную жизнь, очищать ведомства от коррупционеров - другое дело. К сожалению, руководство правоохранительных органов не справляется с поставленными задачами. Это результат равнодушного, несерьезного отношения к борьбе с коррупцией внутри министерств и ведомств. Почему не принимаются меры? Как бороться с этим злом, если правоохранители не ловят, не сажают и не судят? Столько резонансных дел, общественность возмущается, а силовики как воды в рот набрали.

По мнению Сооронбая Жээнбекова, несмотря на то, что в течение последних лет в рамках кампании по борьбе с должностными преступлениями в бюджет удалось вернуть миллиарды сомов, коррупция продолжает представлять угрозу национальной безопасности Киргизии. "Она мешает нашему развитию, - подчеркнул глава республики. - Коррупция наносит вред не только иностранным инвесторам, но и каждому гражданину".

Фото: Темир Сыдыкбеков
Сокращение поступлений в бюджет Киргизии связано с сокрытием доходов

Как же с ней справиться? Глава Киргизии полагает, что руководителей госорганов, рядовые сотрудники которых причастны к коррупции или взяточничеству, нужно также привлекать к ответственности. Кроме того, необходимо увеличить сроки давности по преступлениям, совершенным государственными и муниципальными служащими.

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев полагает, что коррупцию удастся искоренить цифровизацией. "Необходимо сделать так, чтобы между работником госоргана и обычным человеком не было личного контакта, - убежден премьер. - До конца 2020 года мы должны закончить процесс цифровизации. Например, в ГУОБДД сегодня почти нет коррупции. Об этом говорит сам народ. Этот опыт нужно распространять на другие госструктуры".

Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев, в свою очередь, убежден, что настала пора принимать конкретные меры. "Последние два года Совет безопасности работал методом убеждения, предупреждая о необходимости реализации его решений, - пояснил он. - Теперь мы будем принимать конкретные меры вплоть до освобождения от должностей тех, кто игнорирует рекомендации по борьбе с коррупцией. Отдельные чиновники будут уволены и получат взыскания. К примеру, по итогам последнего заседания Совбеза к дисциплинарной ответственности привлекают 30 руководителей госорганов".

Вместе с тем

Следующее заседание Совета безопасности будет посвящено коррупции в сфере энергетики, а также проблемам в системе здравоохранения. На нем также предполагается рассмотреть проект новой государственной стратегии борьбы с должностными преступлениями.

В мире экс-СССР Киргизия

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