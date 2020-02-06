В Колумбии в тюрьме умер главный киллер наркобарона Эскобара

В Колумбии умер главный киллер и фактически "правая рука" наркобарона Пабло Эскобара. 53-летний Джон Хайро Веласкес, известный под псевдонимом "Попей", скончался в Национальном институте рака в Боготе, куда он был госпитализирован в конце декабря с термальной стадией рака пищевода, который он перенес с метастазами в легких и печени. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на колумбийский Национальный институт пенитенциарной системы и тюрем.

Веласкес признался, что лично совершил, по меньшей мере, 300 убийств по приказу своего хозяина, и помогал координировать гибель около 3 тысяч человек от имени Медельинского картеля Эскобара в 1980-х и 90-х годах. Он провел 23 года за решеткой за подготовку к убийству экс-кандидата в президенты Колумбии и условно-досрочно был освобожден в 2014 году. После освобождения он приобрел известность как автор роликов на YouTube, в которых публиковал разгневанные комментарии против левых повстанцев и коррумпированных политиков. Однажды он выразил желание баллотироваться в сенат.

Киллер недолго оставался на свободе. В 2017 году власти объявили, что он нарушил правила условно-досрочного освобождения после того, как его увидели на вечеринке с крупным торговцем наркотиками, разыскиваемым Соединенными Штатами. В 2018 году Веласкес был схвачен по обвинению в вымогательстве и помещен в тюрьму.

Эскобар погиб во время перестрелки с сотрудниками сил безопасности Колумбии и США в Медельине в 1993 году. Даже прося прощения у родственников жертв, Веласкес продолжал восхищаться своим бывшим боссом, называя его "хорошим другом и идеальным боссом". "Если бы Пабло Эскобар возродился, я бы пошел с ним, не задумываясь", - сказал он газете El Tiempo в 2013 году.