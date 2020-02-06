В Конституции могут появиться "федеральные территории" с особым статусом

По мнению председателя Тульской областной думы Сергея Харитонова, такой статус следует дать заповедникам, особо охраняемым природным зонам, а также территориям, где размещены военные и стратегические объекты, например, космодром "Восточный".

"Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки", - сказал журналистам Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Он пояснил, что на федеральных территориях будет действовать особый порядок управления, который в одних местах обеспечить безопасность или защитить природу, а в других - повысить инвестиционную привлекательность.

По словам Клишаса, подобные территории существуют в ряде федеративных государств, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение федеральному центру. Они не входят в состав соответствующих регионов. Их статус, в случае одобрения инициативы, будет прописан в отдельном законе.

"Инициатива о закреплении возможности создания федеральных территорий будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы", - добавил Андрей Клишас.