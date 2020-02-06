В Кремле не исключили встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции могут провести очередную встречу, не исключили в Кремле. Вероятно, главной темой может стать ситуация в Идлибе.

Комментируя слова главы МИД Турции о том, что встреча лидеров возможна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "пока нет каких-то точных договоренностей на этот счет, но мы не исключаем встречи".

"И президент Путин, и президент Эрдоган достаточно быстро принимают решения о встречах, которые считают необходимыми", - уточнил представитель Кремля.

"Пока последний контакт двух президентов подтвердил, что каждая из сторон имеет свой набор озабоченностей по ситуации в Идлибе, - заявил Песков. - Главная озабоченность Москвы - что в Идлибе продолжается концентрация террористических группировок в зоне ответственности Турецкой республики, продолжается их агрессивная деятельность, и эти агрессивные действия направлены против Вооруженных сил Сирийской арабской республики и российских военных объектов на территории Сирии".

"Контакты, в том числе на высшем уровне, продолжаются", - заключил представитель Кремля.