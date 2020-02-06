В Кремле не удивились решению Сената закрыть дело импичмента Трампа

"Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Решение Сената достаточно легко прогнозировалось для любого, даже не специалиста в американских делах", - добавил он.

"Для нас главное, чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях в США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и главного демона внутриполитической арены США", - продолжил представитель Кремля. "Для нас это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

"И мы считаем, что как только российско-американские отношения перестанут класть на внутриполитический алтарь США, тогда появятся действительно перспективы к нормализации двусторонних отношений", - заключил Песков.