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06.02.2020 13:43
Рубрика: Власть

В Кремле не удивились решению Сената закрыть дело импичмента Трампа

Текст: Кира Латухина
Решение Сената не объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу легко прогнозировалось, заявили в Кремле. Главное, чтобы американцы не использовали Россию в качестве главного демона внутриполитической арены.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Решение Сената достаточно легко прогнозировалось для любого, даже не специалиста в американских делах", - добавил он.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Для нас главное, чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях в США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и главного демона внутриполитической арены США", - продолжил представитель Кремля. "Для нас это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

"И мы считаем, что как только российско-американские отношения перестанут класть на внутриполитический алтарь США, тогда появятся действительно перспективы к нормализации двусторонних отношений", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Процедура импичмента Дональда Трампа

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