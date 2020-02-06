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06.02.2020 22:26

Легенда № 2020

В Москве названы имена победителей "Золотого пера России" - высшей журналистской награды
Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8080)
Союз журналистов РФ назвал победителей премии "Золотое перо России" - главной журналистской награды страны. Церемония чествования лауреатов прошла на традиционном Балу прессы в театре "Новая Опера".

- В этом году Бал - площадка для общения - сделал упор на регионы, потому как местные СМИ - основа российской журналистики, - говорит в интервью "РГ" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. - Они ближе к простым людям и их проблемам. Но, к сожалению, именно журналисты региональных СМИ чаще всего подвергаются давлению. Поэтому наша задача - не только награждать, но и защищать коллег.

Фото: МВД РФ
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А "Золотыми перьями"-2020 Союз журналистов РФ назвал - Александр Гимельштейн, главный редактор газеты "Восточно-Сибирская правда" (Иркутск), Сергей Бирюков, редактор отдела культуры газеты "Труд", Иван Дмитриенко, редактор журнала "Профиль", Андрей Добров, автор и ведущий программы "Добров в эфире" телеканала РЕН ТВ, Вячеслав Киселев, фотокорреспондент РИА Новости и Галина Мурсалиева, обозреватель "Новой газеты".

В номинации "За профессиональное мастерство" "Золотое перо" получил Ренат Закиев, редактор отдела мультимедийных проектов "Российской газеты" (Москва). Его профессионализм вознагражден "за выработку креативного отношения к подаче оперативной информации".

Также в этой номинации лауреатами стали еще 11 журналистов из региональных СМИ.

В эпоху жесткой конкурентной среды журналистика, как я испытала на себе, может и умеет быть солидарной. Умеет сплачивать и отстаивать

Одним из героев и легенд Бала стала главный редактор "Урюпинской правды" Ольга Шушлебина. Накануне Нового года ее уволили по требованию главы администрации Урюпинска Юрия Хорошенькова. Причина - в "Урюпинской правде" фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата. Шушлебина опротестовала свое увольнение через суд. Ее поддержала главный редактор районной газеты "Борьба" Елена Ломакина, 19 коллег и "Российская газета", написав о конфликте и вместе с Союзом журналистов добившись восстановления в правах главного редактора.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Союз журналистов Москвы наградил лучших журналистов

- То, что случилось с мной, может случиться с любым, - считает Ольга Шушлебина, - издержки профессии. А выстоять мне помогли коллеги. Волну несогласия подняла "РГ", но я даже представить не могла - от Красноярска до юга России - мне писали слова поддержки. Это вдвойне удивительно в эпоху жесткой конкурентной среды, журналистика, как я испытала на себе, может и умеет быть солидарной. Это еще одна грань журналистики - умение сплачивать и отстаивать.

Ей зал аплодировал не жалея ладош. Как и победителям номинации "Легенда российской журналистики" - Павлу Гусеву, главному редактору газеты "Московский комсомолец", Виктору Жилякову, журналисту ИТАР-ТАСС (Краснодар), Георгию Зубкову, журналисту-международнику, Виталию Игнатенко, президенту Всемирной ассоциации русской прессы и тележурналисту Александру Тихомирову.

Еще одна относительно новая номинация премии - "Золотой глаз" Международной гильдии профессиональных фотографов. В 2020 году "Золотой глаз" получили фотомастера - Дмитрий Зверев, Ольга Свиблова, Константин Худяков и Тофик Шахвердиев.

Справка "РГ"

Главная ежегодная премия Союза журналистов "Золотое перо России" установлена в 1997 году. СЖ объединяет около 100 тысяч журналистов - 83 региональные организации, более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.

Наши награды РГ-Фото

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