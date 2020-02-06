Самолет с 35 российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, посетившая Сирию с рабочим визитом, вывезла из лагеря беженцев на севере Сирии 35 российских детей. С ними она летит в Москву.

В ходе рабочего визита детский омбудсмен провела переговоры с представителями Автономной администрации Камышлы и встретилась с супругой президента Сирии Асмой Асад. Госпожа Асад работу российской делегации назвала "вершиной гуманизма и человечности".

Такая высокая оценка гуманитарной миссии детского омбудсмена крепится на фактах. По данным официального сайта Уполномоченного по правам ребенка в России, с декабря 2018 года из Ирака в Россию были возвращены 122 ребенка, из Сирии - 8 детей.

Это дети россиянок, вышедших замуж за боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Вывозимых детей содержали в неподконтрольном государству лагере беженцев "Аль-Холь".

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года.