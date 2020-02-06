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06.02.2020 21:59
Рубрика: Общество

В Москву из сирийского лагеря беженцев вылетели 35 российских детей

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, посетившая Сирию с рабочим визитом, вывезла из лагеря беженцев на севере Сирии 35 российских детей. С ними она летит в Москву.

В ходе рабочего визита детский омбудсмен провела переговоры с представителями Автономной администрации Камышлы и встретилась с супругой президента Сирии Асмой Асад. Госпожа Асад работу российской делегации назвала "вершиной гуманизма и человечности".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Такая высокая оценка гуманитарной миссии детского омбудсмена крепится на фактах. По данным официального сайта Уполномоченный по правам ребенка в России, с декабря 2018 года из Ирака в Россию были возвращены 122 ребенка, из Сирии - 8 детей.

Это дети россиянок, вышедших замуж за боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Вывозимых детей содержали в неподконтрольном государству лагере беженцев "Аль-Холь".

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года. С тех пор она идет полным ходом.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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