В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации. Участники также изучат опыт Италии, где в верхней палате парламента сенаторы заседают пожизненно.

"Сейчас Совет Федерации формируется из представителей регионов. Кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в СФ: эта норма - 10%, то есть это 17 человек", - заявил Александр Чубарьян, член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН. - Я думаю, можно увеличить эту норму, число это можно обдумывать".

Академику также понравился опыт верхней палаты парламента Италии. "У них в сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте - в Италии это шесть человек - назначать пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютное знаковое положение в обществе. Это общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи", - пояснил Чубарьян.

"Я думаю, это не только повысило бы значение Совета Федерации, но и наполнило его более очевидным для всех представительством. Это будут люди, которые известны всей стране, мнение которых было бы важно, особенно имея в виду, что Совет Федерации обладает полномочиями решения наиболее важных вопросов: проблем войны, мира, определенных моральных аспектов", - добавил он.

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что данный "вопрос требует обсуждения, в первую очередь с регионами".

У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте. "Мы это обязательно рассмотрим, обсудим и с нашим комитетом по регламенту, и по региональной политике. Здесь важно получить позицию субъектов Федерации. Обсудим с Валентиной Ивановной Матвиенко. Позицию Совета Федерации сформулируем", - отметил Клишас.

Отвечая на вопрос "РГ", он предположил, что на сенаторов от РФ могут быть распространены общие требования, предъявляемые к высокопоставленным чиновникам. Это запрет на иностранное гражданство и ограничения по владению зарубежными активами.

Пока президент России ни разу не воспользовался своим конституционным правом назначать сенаторов от Российской Федерации. На сегодня в верхней палате парламента заседают 170 членов, по двое от каждого региона страны.