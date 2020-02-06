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06.02.2020 12:27
Рубрика: Экономика

Вероника Никишина сменила Андрея Слепнева на посту гендиректора РЭЦ

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

У Российского экспортного центра сменился руководитель: вместо Андрея Слепнева им стала Вероника Никишина, которая до этого момента являлась министром по торговле Евразийской экономической комиссии. Такое решение принял совет директоров РЭЦ.

Фото: Istock
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Вероника Никишина обладает богатым опытом в сфере поддержки экспорта и устранении торговых барьеров. Она занимала руководящие должности в Министерстве экономического развития, работала помощником первого вице-премьера, а с 2016 года курировала в Евразийской экономической комиссии таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, установление преференциальных торговых режимов с третьими странами, применение Евразийским экономическим союзом защитных мер.

Андрей Слепнев перейдет в ЕЭК на должность, которую занимала там Вероника Никишина. В 2012-2016 годах Слепнев уже работал в комиссии в качестве министра по торговле. На новой работе Слепнев готов способствовать решению всех задач, связанных с национальным проектом "Международная кооперация и экспорт", сообщается в релизе РЭЦ.

Экономика ВЭД

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