Вероника Никишина сменила Андрея Слепнева на посту гендиректора РЭЦ

У Российского экспортного центра сменился руководитель: вместо Андрея Слепнева им стала Вероника Никишина, которая до этого момента являлась министром по торговле Евразийской экономической комиссии. Такое решение принял совет директоров РЭЦ.

Вероника Никишина обладает богатым опытом в сфере поддержки экспорта и устранении торговых барьеров. Она занимала руководящие должности в Министерстве экономического развития, работала помощником первого вице-премьера, а с 2016 года курировала в Евразийской экономической комиссии таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, установление преференциальных торговых режимов с третьими странами, применение Евразийским экономическим союзом защитных мер.

Андрей Слепнев перейдет в ЕЭК на должность, которую занимала там Вероника Никишина. В 2012-2016 годах Слепнев уже работал в комиссии в качестве министра по торговле. На новой работе Слепнев готов способствовать решению всех задач, связанных с национальным проектом "Международная кооперация и экспорт", сообщается в релизе РЭЦ.