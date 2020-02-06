Видео: В Канаде опрокинулся поезд с нефтью

В канадской провинции Саскачеван с рельсов сошел состав, перевозивший нефть. Как передает телеканал CBC, в результате крушения часть вагонов загорелась.

Инцидент произошел около 6 утра по местному времени. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало. Причины аварии также неизвестны.

Полиция перекрыла близлежащие дороги и эвакуировала жителей находящегося неподалеку населенного пункта. В настоящее время на месте продолжают работать пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб.