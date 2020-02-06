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06.02.2020 18:55
Рубрика: Общество

Владимир Путин заявил о системных проблемах в аспирантуре

Текст: Кира Латухина
Всего 12 процентов учащихся защищают диссертации в аспирантуре. Это говорит о системных проблемах в этой области, считает президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета при президенте по науке и образованию. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета при президенте по науке и образованию. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета при президенте по науке и образованию. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию в Кремле говорили про высшее образование. Участники хотели сократить аспирантуру в три раза и сделать упор на качество образования, стажировки, а также ввести двойные защиты в стране и за рубежом.

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"Я полностью с вами согласен, да мы все согласны. 12 процентов только диссертантов защищают диссертации в период обучения в аспирантуре. Это уже явно говорит о системной какой-то проблеме внутри этого направления", - сказал Путин. - Поэтому точно совершенно здесь нужно поработать".

Выступая на заседании еще до дискуссии, глава государства призвал к серьезным изменениям в аспирантуре. Нужно расширить механизмы целевого набора, чтобы соискатель научной степени занимался исследованиями в интересах вуза и научно-образовательного регионального центра, считает он. После чего и работал бы там, создавая научную школу и вместе с предприятиями внедряя разработки.

"Нам нужно обязательно добиться такой связки между наукой, образованием и реальной жизнью", - добавил Путин.

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