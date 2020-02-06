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06.02.2020 16:58
Рубрика: Власть

Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке

Текст: Татьяна Замахина
На пленарном заседании Госдумы депутаты подискутировали на исторические темы. Реагируя на критическое выступление главы КПРФ Геннадия Зюганова, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская экономика в прошлом веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, вышедшие из состава Союза в 1991 году.

Володин привел в пример город Саратов, который был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.

- Сегодня он 17-й по численности населения и, если говорить об экономике, в десятку уже не входит, - отметил парламентарий. - Здесь все-таки нужно брать ответственность и за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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После распада СССР, напомнил он, экономика России упала даже до более низкого уровня, чем был во время революции в 1917 году.

- Во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту, - напомнил спикер, имея в виду Владимира Путина.

Продолжая тему, он напомнил, что "долги, которые были у страны, на 60 процентов - это долги Советского Союза". "Кто их взял на новую современную Россию? - спросил Володин. - Путин? Нет. Ему страна досталась разваливающаяся, воюющая, внутренние распри, отделения республик и долги огромные…"

- Сегодняшний бюджет 21 трлн, бюджет на момент его вступления в должность, избрания президентом - 1 трлн, - продолжил Володин.

Он обратился отдельно к коммунистам. "Давайте отделять здесь правду от лжи, и на себя брать часть ответственности, - сказал спикер. - Потому что когда вы говорите, что КПРФ - правопреемница КПСС, тогда надо нести хорошее и плохое, а так получается вершки одним, корешки - другим".

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