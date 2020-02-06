Володин поручил ускорить реализацию социальных инициатив президента

В Госдуме ускорят работу над реализацией социальных инициатив президента РФ Владимира Путина, озвученных в Послании Федеральному Собранию. Соответствующее поручение дал глава нижней палаты Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы провел по этому поводу совещание с руководителями профильных комитетов, сообщает пресс-служба нижней палаты. Обсуждалась подготовка законопроектов, направленных на реализацию Послания президента в социальной сфере.

Речь идет о детских пособиях для семей с детьми от трех до семи лет, распространении материнского капитала на рождение первенца и его увеличении при рождении второго ребенка, об организации горячего питания для школьников в младших классах и введении специальной доплаты классным руководителям.

Проект о бесплатном горячем питании младшеклассников в четверг одобрил профильный комитет для принятия во втором чтении. Рассмотрение ожидается 19 февраля.

В совещании приняли участие председатели комитетов Госдумы Тамара Плетнева (по вопросам семьи, женщин и детей), Вячеслав Никонов (по образованию и науке), Андрей Макаров (по бюджету и налогам).