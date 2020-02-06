Володин поручил ускорить реализацию социальных инициатив президента

Новости

Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов 13:57
Продлены часы работы выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" 13:55
На Ставрополье обнаружен третий за месяц очаг чумы свиней 13:48
Ученые заявили о снижении радиоактивного загрязнения крымских озер 13:45
На МКАД столкнулось восемь автомобилей 13:26
Самую маленькую квартиру России нашли в Москве 13:26
В Кремле сообщили об отсутствии ответов США и Британии по саммиту "пятерки" 13:21
Военные выплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму 13:20
Как долго продлится похолодание в Москве 13:20
Новым мэром Оренбурга стал Владимир Ильиных 13:19
СМИ: Чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой 13:04
Haval представил кроссовер с сенсорными панелями в дверях 13:00
Канат и Кирьяна: Названы популярные и редкие имена детей на Урале 12:54
На Кубани мужчина бросил гранату в дом жены с тремя детьми 12:54
Система газопроводов введена в эксплуатацию в новой Москве 12:53
Лукашенко указал на необходимость системной работы с внешними вызовами 12:53
Второй самолет с гуманитарной помощью из Минска прибыл в Китай 12:51
В Красноярском крае на дорогу сошла лавина 12:31
В Москве совершена попытка поджога суда 12:29
Вероника Никишина сменила Андрея Слепнева на посту гендиректора РЭЦ 12:27
Корабль "Союз МС-13" приземлился в Казахстане 12:26
ЕБРР рассчитывает включить Минск в число ведущих партнеров 12:20
На востоке Москвы отремонтируют 91-летний дом из "Дангауэровки" 12:18
На Алтае нашли тело погибшего под лавиной охотника 12:13
Названы регионы-лидеры по строительству жилья 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 12:30
Рубрика: Власть

Володин поручил ускорить реализацию социальных инициатив президента

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме ускорят работу над реализацией социальных инициатив президента РФ Владимира Путина, озвученных в Послании Федеральному Собранию. Соответствующее поручение дал глава нижней палаты Вячеслав Володин.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Госдумы провел по этому поводу совещание с руководителями профильных комитетов, сообщает пресс-служба нижней палаты. Обсуждалась подготовка законопроектов, направленных на реализацию Послания президента в социальной сфере.

Фото: iStock
Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Речь идет о детских пособиях для семей с детьми от трех до семи лет, распространении материнского капитала на рождение первенца и его увеличении при рождении второго ребенка, об организации горячего питания для школьников в младших классах и введении специальной доплаты классным руководителям.

Проект о бесплатном горячем питании младшеклассников в четверг одобрил профильный комитет для принятия во втором чтении. Рассмотрение ожидается 19 февраля.

В совещании приняли участие председатели комитетов Госдумы Тамара Плетнева (по вопросам семьи, женщин и детей), Вячеслав Никонов (по образованию и науке), Андрей Макаров (по бюджету и налогам).

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

Главное сегодня

В Кремле сообщили об отсутствии ответов США и Британии по саммиту "пятерки"
Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам