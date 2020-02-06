Второй самолет с гуманитарной помощью из Минска прибыл в Китай

Второй самолет ИЛ-76МД с белорусской гуманитарной помощью для профилактики и контроля эпидемии, вызванной в КНР новым типом коронавируса, приземлился час назад в китайской столице, сообщили 6 февраля в военном ведомстве, уточнив, что возвращение военного борта в РБ ожидается 9 февраля.

На этот раз в Китай направлены индивидуальные средства защиты и препараты для обеззараживания, дезинфекции инструментов и помещений, другие медицинские изделия - всего около 20 тонн груза. Свой вклад в гуманитарную "посылку" внес и "Великий камень": от индустриального парка передана тонна защитных средств - масок, респираторов, халатов.

Как уже информировал "СОЮЗ", первый самолет с медицинской помощью из республики был отправлен в Поднебесную еще 29 января. Тогда передали тоже около 20 тонн груза: антибиотики для лечения осложнений вирусной инфекции, дезинфицирующие, защитные и обеззараживающие средства.

Александр Лукашенко направил личное послание со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину, в котором подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее поддерживать Китай в преодолении возникших трудностей.

Следует напомнить, что буквально накануне Нового года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более одиннадцати миллионов человек. Уже в конце первой недели января удалось установить возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV, который был выявлен и в других странах.

По последним данным, в Китае число жертв нового коронавируса достигло 563 человек, инфицировано более 28 тысяч жителей материковой части страны. Сообщается также, что под наблюдением врачей находятся более 186 тысяч заболевших, выздоровели свыше одной тысячи пациентов. По-прежнему больше всех инфицированных в провинции Хубэй - 19,6 тысяч, сообщает БЕЛТА.