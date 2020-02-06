По данным Счетной палаты, загрязненным воздухом дышат 56 миллионов жителей России в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 тысяч га леса. Сегодня грунты в зоне мерзлоты способны выдерживать нагрузку на 17 процентов меньше, чем в семидесятые годы, а в отдельных регионах - на 45, что может привести к деформации трубопроводов, железных и автодорог. Ущерб от климатических явлений до 2030 года может составлять 2-3 процента ВВП в год. Экспортно-сырьевой уклон промышленности означает непрерывное образование и накопление отходов - именно при добыче полезных ископаемых образуется 86,8 процента всех отходов. Эти данные - из январского отчета Счетной палаты о нацпроекте "Экология".

Между тем, констатирует ВЦИОМ, большинство россиян (61 процент) довольны состоянием окружающей среды в том месте, где они живут. Плохой экологическую обстановку считают 37 процентов опрошенных, 25 - что за последние пять лет она улучшилась, 45 - что не изменилась. Основными экологическими проблемами называют загрязнение воздуха заводами (17 процентов), мусорные свалки (15), отсутствие очистки рек и озер (10) и большое количество мусора (7). При этом 21 процент считают, что в их городе нет экологических проблем. "Мусорные вопросы", на взгляд гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, лишь следствие возросшего внимания населения к экологической обстановке: "Если раньше мы мирились с этим, то теперь выросла нетерпимость".

Большинство россиян (61 процент) довольны состоянием окружающей среды в том месте, где они живут

Современную экологию, понимая под ней состояние окружающей среды, принято ругать. Плохая экология, по общему мнению, грозит человечеству гибелью. Но мы каждый день дышим загрязненным воздухом, потребляем генно-модифицированные продукты, пожинаем другие издержки прогресса - и ничего, живем. Так, может, надо смириться с плохой экологией?

Для начала разберемся в терминах. Понятием "экология" у нас подменяется понятие "охрана окружающей среды". Еще точнее говоря - санитария. Промышленная, пищевая, урбанистическая, коммунальная... Но это не наука, а практическая деятельность. Есть страны, где мусор разделяют, например, на бумажный и стеклянный и собирают в отдельные емкости. Это делается именно в заботе об окружающей среде. Другое дело, что по-разному и не всегда правильно граждане понимают, что означает такая забота. Сюда подчас причисляются странные вещи типа борьбы с ГМО или протест против экспериментов над животными.

Готово ли человечество отказаться от комфорта ради чистой среды своего обитания? Человечество от многого отказывается. Отказалось от хлорсодержащих фреонов ради сохранения озонового слоя, и действительно, он стал восстанавливаться. Сейчас пытается отказаться от выброса парниковых газов. Это борьба с последствиями собственной деятельности, но в некотором роде это тоже защита окружающей среды.

Есть мнение, что наши предки, дикари, жили в гармонии с природой, в отличие от нас, нынешних. На самом деле наоборот. Во-первых, наши предки, где жили, там и оставляли продукты своей жизнедеятельности, а когда было некуда деться от нечистот, переходили на другое место. Это одна из причин, почему они болели и мало жили. Во-вторых, древние люди уничтожали целые виды животного мира. В этом смысле и человек ХХI века живет в гармонии с окружающей его природой, которую тоже по-своему уничтожает, не желая, например, хотя бы раз в году - 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля - не отравлять выхлопными газами атмосферу.

Нагнетание тревоги за состояние окружающей среды по конкретным поводам, может быть, и оправдано, а в целом - нет

Считается, что в ранние века окружающая среда была едва ли не девственной. Дескать, такая среда - залог долголетия. Но тогда почему в благословенные те времена продолжительность жизни была гораздо короче, чем ныне, когда мир, как нам внушают экологи, вот-вот задохнется от собственных испарений? "Загрязнение окружающей среды в сравнительно небольшом количестве особо опасных, "плохих" городов реально сокращает жизнь, - говорит биофизик и геронтолог, ведущий эксперт Института биологии старения Игорь Артюхов. - Есть крупные промышленные центры, где именно так и происходит, например, в Китае или в наших городах, где есть металлургические заводы. В целом же городские люди живут дольше, чем сельские". А как же горцы, одолевающие вековой рубеж? Мол, чистый воздух, живая природа... Такие долгожители бывают и в городе. Тем не менее принято жаловаться: какая ужасная у нас окружающая среда, вот раньше... Хорошо, давайте вспомним. В эпоху палеолита, несколько десятков тысяч лет назад, люди жили в идеальных, как сейчас бы сказали, экологических условиях, но средняя продолжительность жизни была лет двадцать. До сорока лет не доживал практически никто.

Стало хорошим тоном сокрушаться: ах, что же мы творим с окружающей средой! Но нет ли в этих "ахах" и "охах" лицемерия? "Думаю, большинство людей верят, что природе ежедневно наносится непоправимый вред, что окружающая среда скоро станет несовместима с человеческой жизнью, - говорит Игорь Артюхов. - И есть меньшинство, которое эти страхи нагнетает - в религиозных, политических или каких-то еще целях. Кто-то сокрушается осознанно и расчетливо, кто-то - в силу своей малограмотности. Последние особенно активны". Возможно, поэтому в российском обществе к защитникам окружающей среды отношение снисходительное. Часто можно услышать: "Да они там все чокнутые". Ведь чего ни коснись - экологи говорят "нет".

Нагнетание тревоги по поводу сегодняшнего состояния окружающей среды по конкретным поводам, может быть, и оправдано, а в целом - нет. Вопли и стоны о гибнущей природе - это, скорее, боязнь прогресса и представление о прошлом, как о золотом веке.