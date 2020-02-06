Между тем, констатирует ВЦИОМ, большинство россиян (61 процент) довольны состоянием окружающей среды в том месте, где они живут. Плохой экологическую обстановку считают 37 процентов опрошенных, 25 - что за последние пять лет она улучшилась, 45 - что не изменилась. Основными экологическими проблемами называют загрязнение воздуха заводами (17 процентов), мусорные свалки (15), отсутствие очистки рек и озер (10) и большое количество мусора (7). При этом 21 процент считают, что в их городе нет экологических проблем. "Мусорные вопросы", на взгляд гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, лишь следствие возросшего внимания населения к экологической обстановке: "Если раньше мы мирились с этим, то теперь выросла нетерпимость".
Современную экологию, понимая под ней состояние окружающей среды, принято ругать. Плохая экология, по общему мнению, грозит человечеству гибелью. Но мы каждый день дышим загрязненным воздухом, потребляем генно-модифицированные продукты, пожинаем другие издержки прогресса - и ничего, живем. Так, может, надо смириться с плохой экологией?
Для начала разберемся в терминах. Понятием "экология" у нас подменяется понятие "охрана окружающей среды". Еще точнее говоря - санитария. Промышленная, пищевая, урбанистическая, коммунальная... Но это не наука, а практическая деятельность. Есть страны, где мусор разделяют, например, на бумажный и стеклянный и собирают в отдельные емкости. Это делается именно в заботе об окружающей среде. Другое дело, что по-разному и не всегда правильно граждане понимают, что означает такая забота. Сюда подчас причисляются странные вещи типа борьбы с ГМО или протест против экспериментов над животными.
Готово ли человечество отказаться от комфорта ради чистой среды своего обитания? Человечество от многого отказывается. Отказалось от хлорсодержащих фреонов ради сохранения озонового слоя, и действительно, он стал восстанавливаться. Сейчас пытается отказаться от выброса парниковых газов. Это борьба с последствиями собственной деятельности, но в некотором роде это тоже защита окружающей среды.
Есть мнение, что наши предки, дикари, жили в гармонии с природой, в отличие от нас, нынешних. На самом деле наоборот. Во-первых, наши предки, где жили, там и оставляли продукты своей жизнедеятельности, а когда было некуда деться от нечистот, переходили на другое место. Это одна из причин, почему они болели и мало жили. Во-вторых, древние люди уничтожали целые виды животного мира. В этом смысле и человек ХХI века живет в гармонии с окружающей его природой, которую тоже по-своему уничтожает, не желая, например, хотя бы раз в году - 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля - не отравлять выхлопными газами атмосферу.
Считается, что в ранние века окружающая среда была едва ли не девственной. Дескать, такая среда - залог долголетия. Но тогда почему в благословенные те времена продолжительность жизни была гораздо короче, чем ныне, когда мир, как нам внушают экологи, вот-вот задохнется от собственных испарений? "Загрязнение окружающей среды в сравнительно небольшом количестве особо опасных, "плохих" городов реально сокращает жизнь, - говорит биофизик и геронтолог, ведущий эксперт Института биологии старения Игорь Артюхов. - Есть крупные промышленные центры, где именно так и происходит, например, в Китае или в наших городах, где есть металлургические заводы. В целом же городские люди живут дольше, чем сельские". А как же горцы, одолевающие вековой рубеж? Мол, чистый воздух, живая природа... Такие долгожители бывают и в городе. Тем не менее принято жаловаться: какая ужасная у нас окружающая среда, вот раньше... Хорошо, давайте вспомним. В эпоху палеолита, несколько десятков тысяч лет назад, люди жили в идеальных, как сейчас бы сказали, экологических условиях, но средняя продолжительность жизни была лет двадцать. До сорока лет не доживал практически никто.
Стало хорошим тоном сокрушаться: ах, что же мы творим с окружающей средой! Но нет ли в этих "ахах" и "охах" лицемерия? "Думаю, большинство людей верят, что природе ежедневно наносится непоправимый вред, что окружающая среда скоро станет несовместима с человеческой жизнью, - говорит Игорь Артюхов. - И есть меньшинство, которое эти страхи нагнетает - в религиозных, политических или каких-то еще целях. Кто-то сокрушается осознанно и расчетливо, кто-то - в силу своей малограмотности. Последние особенно активны". Возможно, поэтому в российском обществе к защитникам окружающей среды отношение снисходительное. Часто можно услышать: "Да они там все чокнутые". Ведь чего ни коснись - экологи говорят "нет".
Нагнетание тревоги по поводу сегодняшнего состояния окружающей среды по конкретным поводам, может быть, и оправдано, а в целом - нет. Вопли и стоны о гибнущей природе - это, скорее, боязнь прогресса и представление о прошлом, как о золотом веке.