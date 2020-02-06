Xiaomi готова выпустить новый смартфон. Что о нем известно

В феврале компания Xiaomi намерена выпустить новый флагманский смартфон Mi 10, а также, возможно, его более мощную совершенную версию Mi 10 Pro. Мы собрали воедино все утечки об устройстве, включая характеристики и цену.

Так, в компании заявили, что Mi 10 получит оперативную память нового типа LPDDR5 производства Micron. Объем составит 8 или 12 гигабайт, при этом память будет потреблять меньше энергии и работать быстрее актуальной LPDDR4 примерно в два раза. Это позволит сделать смартфоны не только более производительными, но и долгоживущими.

Другое нововведение - флагманский чип Snapdragon 865. Это мощный чип с поддержкой сетей 5G, которые пока еще мало где запущены в рабочем режиме, но задел на будущее Xiaomi себе обеспечит.

Камера Xiaomi Mi 10 будет четырехмодульной - объективы выстроятся в вертикальный ряд на задней панели. Разрешение основного модуля - 64 Мп.

Экран смартфона, возможно, будет загнут по краям и получит тонкие рамки в верхней и нижней частях корпуса. На загнутых краях могут разместиться сенсорные кнопки управления - похожее решение применено в Huawei Mate 30 Pro. Диагональ экрана, по имеющейся информации, составит 6,5 дюйма, частота развертки - 90 Гц.

Версия Pro, вероятно, будет иметь немного отличий от базовой - сообщается лишь о 108-мегапиксельной камере, которую установят вместо модуля на 64 Мп.

Обе модели получат быструю зарядку на мощности 66 Вт, о емкости аккумулятора данных пока нет.

Что касается цены, то она, по слухам, составит 500-600 долларов (31600-38000 рублей) за базовую модель на 8/128 Гб. Анонс может состояться уже 10 февраля - за день до презентации Samsung Galaxy S20. Удачный ход, Xiaomi!