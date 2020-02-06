Xiaomi, подвинься. Выпущен "самый мощный смартфон" до 6400 рублей

Бренд Realme выпустил новый смартфон C3, который составит конкуренцию бюджетному Redmi 8A от Xiaomi. Новинку уже успели окрестить "самым мощным смартфоном за 100 долларов" - это сделал сайт Android Authority.

Смартфон reamle C3. Фото: realme

Стоимость Realme C3 стартует от 6999 индийских рупий (смартфон изначально будет продаваться в Индии), или около 6200 рублей по актуальному курсу - за модель с 3/32 Гб памяти.

Смартфон выглядит максимально стандартно - вытянутый тонкорамочный экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и среднего размера "подбородком" внизу. Экран имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение HD+ (720p). Это немного, но для бюджетной модели более чем достаточно.

Благодаря непрожорливому экрану и аккумулятору на 5000 мАч устройство будет работать долго. Автономности добавят и энергоэффективный процессор Helio G70 и графическая система Mali-G52 MC2.

Разрешение двойной основной камеры составляет 12+5 Мп, фронтальной - 5 Мп. Смартфон не оснащен сканером отпечатка пальца и NFC, зато работает на Android 10 из коробки.

Более продвинутая версия с 4/64 Гб обойдется в 7999 рупий (7125 рублей).