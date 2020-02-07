12 февраля в 16:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится торжественная церемония награждения лауреатов второго Всероссийского конкурса экономической журналистики в следующих номинациях: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучшая публикация в интернет-СМИ", "Лучший телевизионный или радио сюжет", "За вклад в освещение деятельности ВЭО России".

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