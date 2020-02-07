Конкурс организован Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.
В мероприятии примут участие:
Сергей Дмитриевич Бодрунов, Президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.
Сергей Юрьевич Глазьев, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН, д.э.н., профессор.
Руслан Семенович Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
Сергей Герасимович Митин, член Правления ВЭО России, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, доктор экономически наук, профессор.
Сергей Николаевич Рябухин, вице-президент ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Дмитрий Евгеньевич Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
Конкурс проводится при поддержке и участии официальных и генерального информационных партнеров ВЭО России - ТАСС, "Российской газеты", Общественного телевидения России, издательского дома "Экономическая газета".