16 видов боевых искусств будут представлены на "Кубке Николая Японского"

Сегодня в городе Пушкино Московской области открывается X Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств. Представленные на нем боевые искусства связаны с именем святого. Фестиваль даже называется "Кубок равноапостольного Николая Японского".

3500 участников в 16 различных видах единоборств - таков масштаб фестиваля, включивший в свою программу всестилевое каратэ, современный мечевой бой, паракаратэ, паракудо, сумо, сурдосумо, киокусинкай, годзю-рю, уэчи-рю, косики каратэ, боевое самбо, казарла, городошный спорт, шотокан и каратэ WKF.

- Фестиваль "Кубок Николая Японского" является одним из крупнейших событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств и посвящен памяти Святого равноапостольного Николая Японского, основавшего православную миссию в Японии, - говорит министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, уточняя, что его очень хорошо организовал Союз Православных Единоборцев при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Министерства спорта РФ и Министерства физической культуры и спорта Московской области. - Если в первом таком фестивале приняли участие несколько подмосковных команд, то сейчас этот турнир имеет статус международного".

Сегодня в программе фестиваля чемпионат России по современному мечевому бою, турнир по адаптивному каратэ, матчевые встречи России и Японии по каратэ и сумо. Завтра ожидается турнир по правилам годзю-рю и уэчи-рю каратэ, турнир Российской ассоциации каратэ шотокан среди детей, юношей и взрослых, а также турнир по косики каратэ России среди детей, юношей и взрослых. В завершающий день фестиваля состоится турнир по кекушину среди детей, юношей и взрослых, кубок России по боевому самбо.