Агентство Kyodo: Премьер Японии может посетить Парад Победы в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен приехать в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По данным японских журналистов, переговоры на высшем уровне могут пройти в российской столице уже 8 или 10 мая.

Приглашения посетить Парад Победы ранее были направлены в адрес нескольких десятков мировых лидеров. Среди них - председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНДР Ким Чен Ын и украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что также хочет бы посетить Парад Победы, оговорившись при этом, что подобным планам может помешать предвыборная кампания в Соединенных Штатах.