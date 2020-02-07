Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы

Алексей Гордеев, занимавший ранее пост вице-премьера, переходит на работу в Госдуму. Об этом заявил журналистам зампред нижней палаты, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Он намерен "уступить" Гордееву свой вице-спикерский пост. А мандат экс-вице-премьер получит от Геннадия Кулика, который станет советником спикера ГД Вячеслава Володина.

Заявление Кулик уже написал, рассказал глава фракции. "В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на Совете Государственной думы", - сообщил Неверов.

Освободившийся мандат, продолжил он, перейдет к Алексею Гордееву, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году.

Госдума, по словам Неверова, планирует рассмотреть вопрос об этом 11 февраля.

- Алексей Васильевич - политический тяжеловес, - оценил Неверов, - прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают.

В перспективе в нижней палате его видят заместителем председателя, продолжил он, уточнив, что этот вопрос уже обсуждался Вячеславом Володиным.

- Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия", - добавил парламентарий.

Сам Неверов, ныне совмещающий два поста в Госдуме, намерен "сосредоточиться на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами".

Алексей Гордеев, заняв соответствующий пост, будет курировать те же вопросы, что и ранее Неверов. Это сфера экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также вопросы международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

По мнению Неверова, "если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Гордеев приступит к работе в Государственной Думе".

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков поделился ожиданиями от работы Геннадия Кулика на посту советника Володина. По его словам, это "однозначно сыграет положительную роль для усиления позиций всех аграриев".

- Он - кладезь идей в сфере АПК. Могу об этом абсолютно точно говорить, потому что работаем с ним в одной фракционной группе, - сказал парламентарий в комментарии "РГ". - Знаю его положительную фанатичность в отстаивании интересов села. Его мандат переходит в региональную группу. И есть возможность усиления аграрного лобби.

Парламентарий напомнил, что Кулик, всю свою жизнь посвятивший селу и интересам аграриев, недавно отметил свой 85-летний юбилей.