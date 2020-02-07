Новости

"Публику не стоит собой пресыщать": Арбенина объявила об уходе со сцены 12:43
Официально: Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса 12:17
Умер создатель "Госпиталя МЭШ" Джин Рейнольдс 12:02
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый загадочный персонаж 06.02.2020
Видео: "Прибытие поезда" выложили со звуком в высоком качестве 06.02.2020

Автор трилогии о "Человеке-пауке" снимет сиквел "Доктора Стрэнджа"

Новости
    07.02.2020, 12:30
Текст:   Олег Усков

Создатель "Зловещих мертвецов" и режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми может снять продолжение еще одного немаловажного комикс-фильма - "Доктора Стрэнджа" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Фото: kinopoisk.ru
Официально: Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса

Во всяком случае, передает Variety, студия Marvel ведет с кинематографистом в данном направлении переговоры.

Напомним: кресло постановщика проекта только что освободилось - после того, как Скотт Дерриксон покинул его ввиду "творческих разногласий" с остальными участниками процесса. Впрочем, оставив за собой функционал исполнительного продюсера.

Старт съемок запланирован на май 2020 года. Премьера - май 2021-го.

Сюжет картины "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) не раскрывается.

Уточнено, что если Marvel и Рэйми ударят по рукам, второй "Стрэндж" станет его первым супергеройским фильмом с 2007 года, то есть с момента третьего "Человека-паука".

Поставленный Дерриксон "Стрэндж" вышел в 2016-м, заработав в прокате почти 678 миллионов долларов.

Новости

Клип "Би-2" под "Американскую историю ужасов" набрал миллион просмотров 06.02.2020
Видео: 125 фильмов ушедшего десятилетия за восемь минут 06.02.2020
У сериала "Мандалорец" появятся свои спин-оффы 06.02.2020
Вышел трейлер "Неизбранных дорог" с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг 06.02.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ IlluminationRus
Вышел русский трейлер новых "Миньонов" 06.02.2020
Вышел трейлер новой "Пилы" 06.02.2020
⧣ фантастика
Фото: www.kinopoisk.ru
Капитана Марвел потребовали сделать чернокожей лесбиянкой 05.02.2020
Вышел трейлер второго сезона "Видоизмененного углерода" 05.02.2020
Вышел трейлер сериала с Вайноной Райдер "Заговор против Америки" 03.02.2020
⧣ супергерои
Фото: twitter.com/ mattreevesLA
Начались съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном 28.01.2020
Актриса из "Первого мстителя" рассказала, почему зарезала мать 16.01.2020
Сериал Чака Норриса "Крутой Уокер" получит ремейк 16.01.2020