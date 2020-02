Автор трилогии о "Человеке-пауке" снимет сиквел "Доктора Стрэнджа"

Создатель "Зловещих мертвецов" и режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми может снять продолжение еще одного немаловажного комикс-фильма - "Доктора Стрэнджа" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Во всяком случае, передает Variety, студия Marvel ведет с кинематографистом в данном направлении переговоры.

Напомним: кресло постановщика проекта только что освободилось - после того, как Скотт Дерриксон покинул его ввиду "творческих разногласий" с остальными участниками процесса. Впрочем, оставив за собой функционал исполнительного продюсера.

Старт съемок запланирован на май 2020 года. Премьера - май 2021-го.

Сюжет картины "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) не раскрывается.

Уточнено, что если Marvel и Рэйми ударят по рукам, второй "Стрэндж" станет его первым супергеройским фильмом с 2007 года, то есть с момента третьего "Человека-паука".

Поставленный Дерриксон "Стрэндж" вышел в 2016-м, заработав в прокате почти 678 миллионов долларов.