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07.02.2020 13:38
Рубрика: Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6 процентов

Текст: Роман Маркелов
Банк России на первом в этом году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта. Теперь она равняется 6% годовых.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, констатировал Банк России в релизе по итогам заседания. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4% (с 3% в декабре 2019 года) как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе, отметили в ЦБ. Кроме того, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными.

Фото: istock
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Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. По первой оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 году составил 1,3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России в 0,8-1,3%. Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост ВВП в 2019 году. В свою очередь, снижение физического объема экспорта оказало значимое отрицательное влияние на динамику ВВП, указывает Банк России.

Прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5-2% в 2020 году до 2-3% в 2022 году, считают в ЦБ.

На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, полагают в ЦБ. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем (этот прогноз ЦБ также не изменил).

В январе инфляция в России составила 0,4%

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, то ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк России серьезно понизил ключевую ставку в последние месяцы - с июня 2019 года, с учетом сегодняшнего решения, она упала на 1,75 процентных пункта. Регулятор опускал ставку с осторожным шагом 0,25 процентного пункта, кроме октября, когда понизил ставку сразу на 0,5 процентного пункта впервые за два года.

Следующее заседание Банка России по денежно-кредитной политике, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 20 марта 2020 года.

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