Банк России снизил ключевую ставку до 6 процентов

Банк России на первом в этом году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта. Теперь она равняется 6% годовых.

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, констатировал Банк России в релизе по итогам заседания. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4% (с 3% в декабре 2019 года) как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе, отметили в ЦБ. Кроме того, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными.

Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. По первой оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 году составил 1,3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России в 0,8-1,3%. Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост ВВП в 2019 году. В свою очередь, снижение физического объема экспорта оказало значимое отрицательное влияние на динамику ВВП, указывает Банк России.

Прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5-2% в 2020 году до 2-3% в 2022 году, считают в ЦБ.

На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, полагают в ЦБ. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем (этот прогноз ЦБ также не изменил).

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, то ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк России серьезно понизил ключевую ставку в последние месяцы - с июня 2019 года, с учетом сегодняшнего решения, она упала на 1,75 процентных пункта. Регулятор опускал ставку с осторожным шагом 0,25 процентного пункта, кроме октября, когда понизил ставку сразу на 0,5 процентного пункта впервые за два года.

Следующее заседание Банка России по денежно-кредитной политике, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 20 марта 2020 года.