Что будет с рублем после заседания Банка России

Интрига насчет сегодняшнего решения Банка России по ключевой ставке сохраняется. Однако для инвесторов сегодня не столь значимы снижение или сохранение ставки, сколько сопроводительные заявления ЦБ, указывает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Сегодня Банк России проводит первое в 2020 году заседание совета директоров по денежно-кредитной политике, где примет решение по уровню ключевой ставки. Банк России последовательно снижал ее с прошлого лета на каждом заседании, сейчас она составляет 6,25% годовых, всего за полгода ставка упала на 1,5 процентных пункта. Сегодня Банк России будет выбирать между двумя вариантами - либо прервать цикл снижения ставки, либо снизить ее до 6% годовых.

Со стороны цен среднесрочные экономические риски усилились за счет мер социальной поддержки населения, анонсированных президентом в январе, а также планов правительства реализовывать инвестиционные проекты, отмечает Евстифеев. По итогам декабрьского заседания Банк России изменил формулировку о возможных сроках следующего снижения с "ближайших месяцев" до "в первом полугодии", при этом перспектива резкого замедления инфляции была также ожидаема регулятором.

В конце января рубль заметно подешевел, а внешние рынки перешли в режим повышенной турбулентности, напоминает Евстифеев. Все это указывает на отсутствие срочной необходимости в снижении размера ключевой ставки в феврале.

По мнению аналитика, на сегодняшнем заседании возможны два равнозначных сценария. Первый заключается в снижении ключевой ставки до 6% и более жесткими заявлениями в отношении возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году. Второй сводится к сохранению ставки на текущем уровне, но риторика сопроводительного релиза сведется к сохранению возможности дальнейшего смягчения. Оба сценария будут равнозначны по степени влияния на рынки, их реакция может оказаться максимально нейтральной, считает Евстифеев.

Возможное снижение ключевой ставки может краткосрочно ослабить российскую валюту, допускает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Но основное влияние на курс рубля сейчас оказывает аппетит к риску, подчеркивает он. Если на рынке будут усиливаться сигналы по ухудшению ситуации с коронавирусом, то возможно дальнейшее снижение стоимости рисковых активов, в том числе рубля, считает аналитик.

На данный момент в условиях высокой ликвидности финансовые рынки оставили краткосрочное снижение, но аппетит к риску пока полностью не восстановлен. Поэтому в пятницу курс российской валюты вряд ли опустится ниже 63,7 рублей за доллар США, прогнозирует Помыткин.