Disney потребовал треть доходов от показа "Короля Льва" для детей-инвалидов

Корпорация "Дисней" потребовала треть доходов от показа фильма "Король Лев" на благотворительном мероприятии для детей-инвалидов. Требование само по себе законно с юридической точки зрения, если бы не два "но", затрагивающих вопросы этики и милосердия. Киноконцерн просит перечислить ему … 250 долларов из 800 долларов, которые были собраны на благотворительном мероприятии. Во-вторых, эти деньги, что называется, по крохам, собирали гости вечера, который был устроен для детей с ограниченными возможностями.

Стремление гигантской корпорации получать прибыль за счет благотворительной акции школы для несчастных детей, которой не хватает государственного финансирования, возмутило пользователей социальных сетей. Они написали о "цинизме и бездушии" американской кинокорпорации с многомиллиардным оборотом. Только "Король Лев" в 2019 году собрал 1,6 миллиарда долларов в кассах, в то время как рыночная капитализация Disney, по данным Forbes, превышает 238 миллиардов долларов.

Как сообщает rt.com, по инициативе родителей 15 ноября прошлого года для детей-инвалидов, обучающихся в начальной школе Emerson в городе Беркли, штат Калифорния, была организована костюмированная вечеринка с пиццей и демонстрацией популярного фильма.

Вход на мероприятие был установлен в размере 15 долларов для сбора средств для начальной школы, которая, как и другие школьные учебные заведения в Калифорнии, сталкивается с нехваткой государственного финансирования. Бюджет школы не покрывает все расходы, и ее администрация пытается организовать небольшие благотворительные акции, подобные этой, чтобы получить дополнительные поступления для своих учащихся в бюджет. Однако оплата не стала препятствием для входа на мероприятие: любой человек мог присутствовать на нем, даже если у него не было денег.

Один из родителей купил DVD с новым фильмом "Король Лев" в 2019 году и взял диск на вечеринку. Более чем через два месяца школа получила официальную жалобу от Movie Licensing USA, которая представляет Disney, и потребовала 250 долларов, почти треть от суммы, собранной на мероприятии - около 800 долларов - "за показ фильма в публичном пространстве" без соответствующей лицензии.

После острой дискуссии и критики в интернете исполнительный президент компании Walt Disney Роберт Айгер извинился перед родительской ассоциацией Emerson Elementary за штраф и пообещал сделать личное пожертвование школе. Неизвестно, о какой сумме идет речь, но это первое официальное заявление компании об этой ситуации.

Представитель Ассоциации родителей и учителей Emerson и член городского совета Беркли Лори Дросте сообщила The New York Times, что "это было интересное столкновение миров", и пояснила, что после запроса от "Дисней" количество пожертвований школе только увеличилось. Ассоциация пообещала компенсировать средства корпорации.

Что же, как говорится, инцидент исчерпан, но горький осадочек останется.