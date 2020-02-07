Для двух очень старых смартфонов Samsung выпустили Android 10

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S2 и Galaxy Note3, выпущенные соответственно девять и семь лет назад, получили возможность оценить все достоинства Android 10. Специально для этих моделей энтузиастами были выпущены сборки на базе LineageOS 17.1, пишет Gizchina.

Большинство повседневных функций, реализованных в новых прошивках, работают нормально, но не исключены случайные ошибки, особенно в версии для Samsung Galaxy S2.

Не исключено, что с выходом новых апдейтов ошибки исчезнут, а владельцы устаревших смартфонов, если они еще существуют и не сменили свои устройства на более актуальные, смогут наслаждаться десятым андроидом.

Напомним, что для Android-смартфонов стандартный срок выхода обновлений - два года со дня выпуска. Обычно аппарат получает два глобальных апдейта операционной системы, но иногда и один.