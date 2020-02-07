Эксперт: Япония не пустит к себе американское ядерное оружие

Президент Национального института политических исследований Японии Акихико Танака выступил 7 февраля в международном дискуссионном клубе "Валдай" и в Российском совете по международным делам.

Он рассказал о масштабных планах Японии. По его словам, главная цель Токио - создать многостороннюю систему, в которой не было бы места конфликтам. Речь идет в первую очередь о глобальном проекте создания Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), его еще называют "Индо-Пацификой".

Это давняя идея, о которой в 2006-2007 годах почти одновременно заговорили Индия и Япония. Выступая в 2007 году в индийском парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал создать "дугу свободы и благосостояния", которая будет охватывать евразийский континент с восточной и южной стороны, через Тихий и Индийский океаны от Японии до Африки. Имелось в виду, что Токио и Нью-Дели вместе создадут некое сообщество на демократических принципах, в котором будет происходить свободное передвижение капитала, товаров, знаний. По определению, которое Абэ озвучил в 2016 году, в основе ИТР должны лежать "демократия, власть закона, свободный рынок, улучшение физической и институциональной связанности; безопасность и стабильность; обеспечение свободы мореплавания".

"Индо-Пацифика - больше экономический, нежели стратегический проект", - считает Танака-сан. По его словам, в последние десятилетия центр "экономической гравитации" смещается на юг. Когда-то он был в североатлантическом регионе, но с середины 1990-х годов начался экономический рост стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. А уже в ближайшие десятилетия ожидается экономический рывок в странах Африки южнее Сахары, что еще больше сместит к югу "экономическую гравитацию".

В настоящее время проекту ИТР уделяется все больше внимания. Уже появился "четырехугольник" (QUAD) государств, активно проводящих новую концепцию - Япония, Индия, США и Австралия. При этом каждая сторона видит "Индо-Пацифику" по-своему. Если для Японии и Индии это экономический проект, то для США и Австралии - скорее, политический, направленный на усиление роли Вашингтона в западной части Тихого океана и в Индийском океане.

По словам Танака-сана, ИТР естественным образом сопрягается с озвученным президентом РФ Владимиром Путиным проектом "Большой Евразии" от Лиссабона до Джакарты. Кроме того, отмечает японский эксперт, Токио заинтересован в сотрудничестве с Россией в плане развития Севморпути, о чем премьер Абэ заявлял на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Также, отметил Акихико Танака, у России очень тесные экономические связи с Индией, что делает Москву еще более интересным партнером для проекта Индо-Тихоокеанского региона.

При этом на пути реализации ИТР есть существенная проблема - у членов QUAD разные мнения относительно Китая. Если Япония и Индия рассматривают Пекин как возможного партнера, то Вашингтон и Канберра скорее рассматривают ИТР как инструмент по ограничению влияния КНР. Собственно, поэтому Пекин весьма сдержанно относится к идее "Индо-Пацифики".

Противостояние США и Китая ставит Токио в сложное положение, причем не только в том, что касается реализации ИТР, но и в плане налаживания отношений между Японией и КНР. Как отметил Танака-сан, с одной стороны, японская либерально-демократическая модель ориентируется на США, с другой - экономики Японии и Китая связны очень тесно.

"Японии очень не хотелось бы выбирать между США и КНР, - подчеркнул Акихико Танака. - Но если такой выбор придется делать, Токио выберет сторону США. Это вызвано угрозами безопасности Японии и сильными политическими различиями".

По мнению эксперта, возможность такого выбора может стать в ближайшие годы одним из главных вызовов для Токио.

Но стремление Японии к созданию многосторонней бесконфликтной системы подразумевает систему сдержек, чтобы, как выразился Танака-сан, "ни один региональный или глобальный игрок не стал бы слишком самоуверенным в собственной военной силе". Поэтому Токио, по его словам, будет способствовать скорейшему завершению нынешней "холодной войны" между Вашингтоном и Пекином, а также - "никогда не допустит, чтобы США разместили свое ядерное оружие на территории Японии".