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07.02.2020 21:05
Рубрика: Спорт

Емельяненко и Исмаилов устроили словесную перепалку

Текст: Максим Домчев
Бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели первую встречу лицом к лицу накануне поединка, который состоится 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107. В пятницу прошла пресс-конференция с участием обоих бойцов.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Перед пресс-конференцией спортсмены устроили словесную перепалку. Магомедов оценил имидж соперника, пришедшего на мероприятие во фраке и с тростью, заявив, что Емельяненко затмил его своим видом.

"Саша, боксировать или бороться?" - цитирует РИА Новости вопрос Исмаилова.

"Делай все, что умеешь - только быстро не падай", - ответил Емельяненко.

Исмаилов в ответ на это заявил, что борьба - слишком легкий путь для него, и предложил боксировать.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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"Я с удовольствием побью тебя с обеих рук", - последовал ответ.

"Саша, я тебя побью и скажу, чтобы не расстраивался. Саш, бой-то будет?" - поинтересовался Исмаилов.

"Ты задаешь очень провокационный вопрос. Ты не знаешь, как слиться с этого боя. Не понимаю, зачем тебе этот бой нужен, куда ты полез. Именно в клубе "Ахмат" я буду проходить подготовку для избиения своего оппонента. Буду ли я жалеть Исмаилова так же, как Михаила Кокляева? Я надаю ему подзатыльников", - последовал ответ Емельяненко.

Напомним, что бой пройдет в рамках турнира АСА 107 в Москве и, как сообщили организаторы, самый дорогой билет будет стоить 75 тысяч рублей. 38-летний Емельяненко провел 37 боев

Поединок Исмаилов - Емельяненко запланирован на 3 апреля в Москве. В послужном списке 38-летнего Емельяненко - 37 боев и 29 побед, из которых 26 - досрочно. Он потерпел 7 поражений и один бой завершился вничью.

33-летний Исмаилов одержал 16 побед, из которых 11 досрочно, потерпел 2 поражения, и один бой завершился без выявленного победителя.

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