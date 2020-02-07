Фигурист Ханю обновил рекорд в короткой программе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю обновил свой же мировой рекорд по набранным баллам за короткую программу.

В Сеуле проходит Турнир четырех континентов по фигурному катанию. В пятницу в борьбу включились представители мужского одиночного катания.

Главным фаворитом еще до старта являлся японец Ханю, имеющий в своем активе две победы на Олимпийских играх, а также дважды становившийся чемпионом мира.

В Сеуле он показал идеальное катание, набрав за выступление 111,82 балла. Это - новый мировой рекорд. Предыдущий также принадлежал Ханю и равнялся 110,53. Тот результат был показан на этапе серии Гран-при в Москве в 2018 году.

Борьбу за серебро и бронзу в Сеуле поведут китаец Цзинь Боян и американец Джейсон Браун. Результат представителя Китая - 95,83 балла, у спортсмена из США - 94,71.

Обладатели медалей определятся 9 февраля.