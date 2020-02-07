Биологи вырастили финиковые пальмы из семян, найденных во дворце Ирода

Группа ученых из Израиля, Франции и Швейцарии провели необычный эксперимент. Они сумели прорастить семена, найденные во время археологических раскопок в Иудейской пустыне на территории исторических памятников Масада, Кумран, Вади Макух и Вади Келт.

В древней Дворцовой крепости, построенной царем Иродом Великим, и пещерах, расположенных на юге Израиля между иудейскими холмами и Мертвым морем, археологи нашли сотни семян финиковой пальмы. Многие из них уже истлели, или были повреждены временем или насекомыми. Семена хранились среди множества других артефактов, собранных во время экспедиций 1963-1991 годов.

Ученые отобрали наиболее сохранившиеся из них и высадили на опытном участке Института по изучению окружающей среды в долине Арава. Любой садовод знает о так называемом сроке годности семян, о том, что они имеют обыкновение портиться, и пролежав даже год-два, теряют способность прорастать. Но древние финиковые семена доказали свою жизнеспособность спустя две тысячи лет!

Из 32 посаженных семян шесть проросли. За ростками бережно ухаживали, пока они не превратились в молодые деревца финиковой пальмы. Каждому дали свое имя, женское или мужское - Адам (семя из Масады), Иона, Вооз, Юдифь и Уриил (семена из Кумрана) и Анна (семя из Вади Макух). Дело в том, что пальма относится к двудомным растениям, и имеет свой пол. Получив саженцы, ученые теперь могли проводить тесты и анализы, которые они не могли проводить только на семенах.

В своем отчете, опубликованном в научном журнале Science Advanсes, исследователи пишут, что семена древних фиников процентов на тридцать крупнее, чем у современных культурных и дикорастущих финиковых пальм. Финики обладали питательными и лечебными свойствами, имели длительный срок хранения, что позволило экспортировать их по всей Римской Империи.

Радиоуглеродный анализ показал, что семена из Масады и Вади Макуха самые древние, относятся к IV-I веками до нашей эры, а из Кумрана - к I-II векам нашей эры, то есть попали в землю от 1800 до 2400 лет назад.

По данным генетического анализа, самые древние семена происходили с Востока. Этот примечательный опыт подтверждает долгосрочную жизнеспособность ядер, когда-то находившихся в сочных иудейских финиках - фруктовом сорте, утраченном на века, восхваляемые когда-то Геродотом, Галеном и Плинием Старшим.

Полученные результаты делают его отличным кандидатом для изучения долговечности семян растений и раскрытия секретов очень сложных методов выращивания, применяемых в древности. А если ученые смогут выяснить, как семена фиников сохраняли свою жизнеспособность так долго, это может иметь огромное значение для всей сельскохозяйственной науки.

Эксперимент продолжается. Теперь ученые ждут, когда Анна зацветет, чтобы опылить ее пыльцой Мафусаила.

Много интересного удалось восстановить исследователям лишь по семенам пальм. Так, Адам и Мафусаил могут принадлежать к типу деревьев, которые естественным образом росли в Иудее, возможно, они были перенесены из Аравии по древнему торговому пути. Анна и Юдифь ближе к современным иракским сортам. Исследователи связывают это с возвращением евреев из вавилонского плена в конце VI века до нашей эры, когда они привезли с собой на родину семена. А Уриил, Вооз и Иона имеют генетическое сходство с современными сортами из Марокко. "Римская оккупация Иудеи началась в I веке, и вполне возможно, что в то время были принесены сорта фиников из Северной Африки", - считает одна из авторов исследования Сара Саллон.

Кстати, вырастить деревья из древних семян эти же ученые пытаются не впервые. В 2005 году они прорастили семена пальмы, найденные при раскопках дворца Ирода Великого в Масаде. Радиоуглеродная датировка семян указывала на период между 155 годом до н. э. и 64 годом н. э. Выросшая пальма получила имя Мафусаил, достигла трехметровой высоты и ее пыльцу использовали для опыления женских цветков пальм.