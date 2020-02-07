Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

По его мнению, нужно срочно снижать ипотечные ставки, чтобы стимулировать население брать кредиты для улучшения условий жизни семей.
"Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, - это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками", - приводит слова зампреда правительства агентство "Интерфакс". Свою позицию Хуснуллин озвучил на селекторном совещании с регионами. Он добавил, что без снижения ипотечной ставки невозможно добиться выполнения нацпроекта по жилью.
По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в декабре прошлого года составила 9% годовых. Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает, что в 2020 году ставка должна быть снижена до 8,7%, в 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году понизиться до 7,9%.