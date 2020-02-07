Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По его мнению, нужно срочно снижать ипотечные ставки, чтобы стимулировать население брать кредиты для улучшения условий жизни семей.

"Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, - это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками", - приводит слова зампреда правительства агентство "Интерфакс". Свою позицию Хуснуллин озвучил на селекторном совещании с регионами. Он добавил, что без снижения ипотечной ставки невозможно добиться выполнения нацпроекта по жилью.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в декабре прошлого года составила 9% годовых. Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает, что в 2020 году ставка должна быть снижена до 8,7%, в 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году понизиться до 7,9%.