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Текст:   Ольга Игнатова 
13:57 07.02.2020

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

По его мнению, нужно срочно снижать ипотечные ставки, чтобы стимулировать население брать кредиты для улучшения условий жизни семей.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Можно ли взять ипотеку без первого взноса

"Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, - это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками", - приводит слова зампреда правительства агентство "Интерфакс". Свою позицию Хуснуллин озвучил на селекторном совещании с регионами. Он добавил, что без снижения ипотечной ставки невозможно добиться выполнения нацпроекта по жилью.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в декабре прошлого года составила 9% годовых. Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает, что в 2020 году ставка должна быть снижена до 8,7%, в 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году понизиться до 7,9%.

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