Из Сирии в Россию вернулись 26 детей

О возвращении 26 российских детей из Сирии сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Еще 9 детей будут возвращены в ближайшее время, а 73 ребенка готовятся к вывозу из страны.

- Состоялся первый вывоз детей из лагеря Аль-Холь. Сейчас они все повеселели, покушали. Едут к больнице, где их ждут родственники. С завтрашнего дня начинают разъезжаться по домам, - цитирует слова Анны Кузнецовой "Интерфакс".

Детский омбудсмен уточнила, что 21 ребенок готовится к возвращению из лагеря Рош, а 53 ребенка - из лагеря Аль-Холь.

35 детям, которых удалось забрать из лагеря, - от 2 до 15 лет, из них всего 10 детей старше 10 лет, а остальным - от 6 до10 лет. Это дети из Астрахани, Дагестана, Чечни, Оренбурга, Свердловской области.

Одного из 26 только что возвращенных детей доставят в Оренбург, за ним уже выехал папа, сказали корреспонденту ТАСС в аппарате детского омбудсмена в Оренбургской области.

Еще четверо детей - они братья и сестры, два мальчика и две девочки - поедут в Свердловскую область.

- В Москве их медики посмотрят. Но мы уже начали заниматься вопросами их доставки сюда, - сообщил РИА Новости детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

Дети будут направлены в город Артемовский Свердловской области, где их ждет опекун. Игорь Мороков пообещал, что за их судьбой будет следить служба детского омбудсмена.

Вообще же, по оценкам Анны Кузнецовой, в Сирии могут находиться около 240 российских детей. Поэтому их поиски будут продолжены.

Всего с декабря 2018 года были возвращены 122 российских ребенка из Ирака и 8 - из Сирии.

Справка "РГ"

Причина присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке в том, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство". Они заключали браки, привозили за собой жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков. Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента. Летом 2017 года началась работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии, при детском омбудсмене для этого была создана специальная комиссия. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в Россию.