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07.02.2020 12:24
Рубрика: Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Текст: Руслан Мельников
В ближайшее время россиянам, возможно, не будут докучать комары. Насекомых может погубить аномально теплая зимняя погода в 2020 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на директора института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна. По его словам, просыпающиеся раньше времени из-за зимнего потепления комары гибнут, не найдя пропитания.

Фото: iStock
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Однако снижение популяции этих насекомых негативно повлияет на некоторые виды речных рыб, питающихся личинками комаров.

Виктор Данилов-Данильян отмечает, что от недостатка пищи пострадают мальки и головастики. Хотя такой эффект окажется несколько отложенным во времени.

"Приплод может сократится, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год" - считает он.

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор. Как отметили в Росрыболовстве, при таких условиях имеется риск гибели икры лещей, сазанов и карасей, что может сократить их популяцию на 20-30 процентов.

Кроме того, эффект глобального потепления отразится и на таких рыбах, как налим и сиг, предпочитающих холодную воду.

Общество Наука Общество Экология

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