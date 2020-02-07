Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

В ближайшее время россиянам, возможно, не будут докучать комары. Насекомых может погубить аномально теплая зимняя погода в 2020 году.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на директора института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна. По его словам, просыпающиеся раньше времени из-за зимнего потепления комары гибнут, не найдя пропитания.

Однако снижение популяции этих насекомых негативно повлияет на некоторые виды речных рыб, питающихся личинками комаров.

Виктор Данилов-Данильян отмечает, что от недостатка пищи пострадают мальки и головастики. Хотя такой эффект окажется несколько отложенным во времени.

"Приплод может сократится, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год" - считает он.

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор. Как отметили в Росрыболовстве, при таких условиях имеется риск гибели икры лещей, сазанов и карасей, что может сократить их популяцию на 20-30 процентов.

Кроме того, эффект глобального потепления отразится и на таких рыбах, как налим и сиг, предпочитающих холодную воду.