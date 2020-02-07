К Путину и Лукашенко в Сочи присоединился Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев после второго периода товарищеского хоккейного матча Россия - Беларусь в Сочи присоединился к президентам двух стран.

Правда, не на льду, а в качестве зрителя. Как видно из опубликованного телеграм-каналом "Пул Первого" (посвящен деятельности белорусского лидера) снимка, Медведев попал в кадр фотографа вместе с президентами двух стран у бортика катка, в перерыве между периодами.

Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли сегодня на лед развлекательного центра "Галактика" в Красной поляне в одной команде, "белых". Также в хоккей с ними играет и сын Лукашенко Николай, гендиректор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков, сотрудники спецслужб. Пока команда "белых" ведет в счете.