Кадастровая палата рассказала, где москвичи и питерцы чаще покупают жилье

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще всего покупают и оформляют в собственность доставшуюся в наследство недвижимость в Московской области.

Об этом "РГ" сообщили в Федеральной кадастровой палате, проанализировав данные действия экстерриториального принципа оформления недвижимости. Там напомнили, что с 1 января 2017 года введен экстерриториальный принцип приема документов на регистрацию прав собственности и постановку на кадастровый учет объекта недвижимости. Иными словами, жителю Москвы стало необязательным ехать, например, в Краснодарский край, чтобы оформить полученный в наследство домик у моря. Подать необходимые для оформления документы можно в регионе постоянного проживания. Готовые документы получить там же.

Как подсчитали в Кадастровой палате, всего с 2017 года оформление недвижимости по экстерриториальному признаку выросло более чем в два раза - с 182 тысяч заявлений в 2017-м до 414 тысяч в 2019-м году. Наиболее востребованной у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области остается недвижимость, расположенная в Московской области. В общей сложности за три года для оформления объектов, находящихся в этом регионе, по экстерриториальному принципу было подано почти 82 тысячи заявлений.

Также стабильным спросом у жителей двух столичных регионов пользуется жилье в земельные участки в Тверской области, Краснодарском крае, в Ростовской и Астраханской областях. Все чаще интересует столичных жителей и недвижимость Калининградской области:если в 2017 году они подали чуть более 300 заявлений на регистрацию там объектов недвижимости, то в прошедшем году уже более 1,2 тыс таких заявлений.

В 2019 году москвичами было дистанционно подано более 900 заявлений для оформления недвижимой собственности Крыма. От жителей Московской области в прошлом году поступило более тысячи заявлений на оформление жилья в Крыму.

Для того, что поставить участок земли на кадастровый учет по экстерриториальному принципу требуется пять рабочих дней, для регистрации права собственности - семь рабочих дней. Одновременная процедура кадастрового учета и регистрации прав занимает всего десять рабочих дней, напоминают эксперты.

При подаче документов экстерриториально они проверяются на соответствие оформления и состава установленным законом требованиям, а также на наличие оснований для их возвращения. После проверки документы направляются в территориальный орган регистрации прав по месту нахождения объекта недвижимости. Проведенные экстерриториально государственная регистрация и кадастровый учет удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), при этом выписка заверяется регистратором по месту приема документов.

Как правило, экстерриториальный принцип подачи заявлений касается покупки недвижимости на вторичном рынке, а также перехода права, например, в связи с наследованием.