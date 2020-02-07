Как не купить плохой смартфон. Семь простых правил

Всем надоели обзоры лучших смартфонов и прочих "топов за свои деньги" (хотя мы опубликуем еще много таких рейтингов, так что готовьтесь). Во многом это вкусовщина, личное мнение автора. Поэтому имеет смысл просто рассказать, как купить хороший смартфон и не купить плохой, на что обратить внимание и так далее.

Часто люди приходят в салон и начинают просто смотреть на телефоны, выбирать по внешности. Так делать нельзя. Внешне приятный аппарат может оказаться тормознутым тугодумом, который будет работать медленно и с ошибками, бесить и раздражать.

Короче, вот простой гид по характеристикам.

1. Четыре гигабайта оперативной памяти, а лучше даже шесть. Это гарантия того, что аппарат будет актуален и быстр хотя бы три-четыре года со дня выпуска. Один, два, три гига оперативки - это стыдно.

2. Минимум 64 гигабайта постоянной памяти плюс слот для карты. Размеры фоток растут, размеры приложений растут, объемы кешированной инфы растут, все растет - не успеешь оглянуться, как места нет, нужно разгребать эти авгиевы конюшни. Если слота нет, то 128 гигабайт - просто необходимый минимум.

3. NFC должен стать стандартом во всех телефонах. Носить в кармане кучу карточек - окей, это не прошлый век, но почти прошлое десятилетие. Нужно войти в него очищенным, без тонн ненужного пластика.

4. Минимальная емкость аккумулятора - 4000 мАч, а лучше даже 5000 мАч. Многим это кажется завышенным требованием - дескать, даже у iPhone 11 Pro Max аккумулятор имеет емкость 3969 мАч. Но дьявол - он в деталях.

Дело в том, что Apple - признанный мастер софтверной оптимизации, поэтому-то мощные аппараты у них работают по 10 часов. От многих Android-производителей такой оптимизации пока что ждать не приходится - достаточно посмотреть несколько тестов и убедиться, что аппараты с более емкими аккумуляторами работают меньше, чем флагманы Apple. Значит, батарейку нужно брать с запасом.

5. Процессор - это больная тема. У чипов MediaTek и Qualcomm есть свои достоинства и недостатки, вокруг каждой компании уже давно клубятся фанаты, ожесточенно споря, кто же лучше. Лучшее, что можно посоветовать - обращать внимание на серии Snapdragon 7xx и 8xx у Snapdragon. Это не гарантирует какой-то лихой производительности в играх, но просто пользоваться смартфонов в повседневной жизни будет комфортно (не забывайте о четырех или шести гигабайтах ОЗУ, это тоже очень важно).

6. Разрешение экрана - FullHD+, или 1080 пикселей по короткой стороне (по длинной оно может быть разным в зависимости от вытянутости матрицы). Конечно, есть модели с разрешением HD+, которое в полтора раза меньше, и это даже можно назвать плюсом. Например, на обработку и прорисовку картинки требуется меньше вычислительных мощностей, то есть смартфон проработает дольше при одинаковой емкости аккумулятора. Но стоит ли ломать глаза, разглядывая зернистое изображение? Уверенности нет.

7. Камера - ну хотя бы двойная, а лучше тройная или даже квадро. Возможность делать пейзажные снимки широким углом, пользоваться телезумом, создавать портреты должна быть у любого современного смартфона. Разрешение роли не играет (в iPhone оно составляет "всего лишь" 12 мегапикселей).

8. Порт USB-C. В него просто удобно вставлять кабель, не думая, какой стороной это нужно делать. Все. Точка.

Если зайти на любой ценовой агрегатор и указать в поиске все эти параметры, можно найти немало достойных моделей по цене от 10 до 15 тысяч рублей. Какую из них предпочесть - личный выбор каждого.

Всегда пожалуйста. Ваш Капитан Очевидность.