Кем были заклятые враги адмирала Колчака

Проигравшие потеряли все, после убийства Колчака сибирское белое движение было обречено. Красная армия взяла верх.
Позже белые генералы будут говорить, что Александр Колчак не понимал природы сухопутной войны и подходил к ней с морской точки зрения. То же можно сказать и о Колчаке-политике: он был слишком прям, говорил, что думал, не шел на компромиссы, для него многое значила честь.
К чему вспоминать о нем сейчас? Это становится яснее, если вспомнить трех его заклятых врагов - блестящего приспособленца, убежденного революционера и человека, олицетворявшего стихию кровавого крестьянского бунта.
Буду командовать сволочью
Победителем Колчака считался Михаил Тухачевский. Ему помогали бывшие царские генералы, высококвалифицированные специалисты Генерального штаба, но с легкой руки Троцкого Тухачевский считался военным гением. Он и в самом деле был чрезвычайно одаренным человеком - таким же храбрым, как Колчак, но куда более способным как полководец и к тому же чрезвычайно гибким.
Бывший сослуживец Тухачевского по Семеновскому полку вспоминал, как после февральской революции, глядя на разболтанных, праздношатающихся солдат, тот сказал, "что это офицеры позволяют командовать сволочи, а он готов пари держать, что через два года он будет командовать этой сволочью и что она будет ходить туда, куда он ее погонит, как ходила при царе". Через два года Тухачевский командовал красным фронтом. Колчак с партизанщиной не справился, а Тухачевский поголовными расстрелами и ядовитым газом подавил крестьянский мятеж на Тамбовщине, разгромил восставших в Кронштадте балтийских моряков.
Колчак был на 19 лет старше Тухачевского и при этом словно сделан из другого материала. Отважный и упорный полярный исследователь, верный присяге солдат, человек, органически не выносивший власть толпы, торжествующую некомпетентность, революционное хамство.
Человек высокой культуры, превосходный скрипач и отчаянный фантазер, Тухачевский полностью принадлежал смутному времени. Его товарищ вспоминал, как во время торжеств в честь юбилея 1812 года, увидев царя, тот ему шепнул: "Вот бы его убить!" Став членом Реввоенсовета, Тухачевский составил проект уничтожения христианства и замены его язычеством. В Гражданскую войну он восстановил проданное в 1908-м семейное имение и поселил там мать и сестер.
Колчак хотел разгромить революцию, Тухачевский собирался подчинить ее себе. Адмирал проиграл и погиб, погиб и "красный маршал" - новая реальность превратила его в обычного военного бюрократа, а затем уничтожила.
Признаем эту трижды проклятую советскую власть
Злейшим врагом Колчака был партизанский командир Григорий Рогов, чей отряд зверски вырезал городок Кузнецк (людей распиливали заживо, из 4000 горожан в живых осталась половина). Рогов дрался за крестьянскую мечту - свободу от начальства, жизнь без податей и наборов в армию. Он был врагом любого государства. Красные посадили Рогова в тюрьму, затем освободили, вручив ему 10 тысяч рублей за прежние заслуги. А когда он возглавил новое, теперь уже антибольшевистское крестьянское восстание, его убили.
Еще один персонаж. Комиссар Временного правительства, храбрец и авантюрист, противник и советской власти, и Колчака, в будущем замечательный литературовед Виктор Шкловский в Гражданскую войну вел свою игру. Он был эсером, принадлежал к крестьянской партии.
Шкловский поднимал в атаку трусивших солдат во время наступления Керенского в 1917-м. После октябрьского переворота был заговорщиком, собирался свергать большевиков, но распропагандированный бронедивизион не доехал до Петрограда. Узнав, что Колчак стал диктатором, Шкловский упал в обморок, а очнувшись, сказал: "Признаем эту трижды проклятую советскую власть!".
Он собирался поехать в Сибирь, чтобы убить Колчака, и прятался от ЧК в психиатрической больнице. Затем примирился с большевиками, в 1922-м, когда начались аресты правых эсеров, бежал за границу. Покаялся, вернулся в СССР. Его братьев расстреляли, а он ездил на строительство Беломоро-Балтийского канала, которое надо было воспеть. Канал строили заключенные, среди них был и его брат - его еще не убили.
Самое невероятное в этой невероятной биографии, что он уцелел. Шкловский разоружился перед советской властью и стал так полезен, что в 1939-м ему дали орден Трудового Красного Знамени.
Человек из легенды
Адмирал Колчак ни к чему не приспосабливался. Его судьба может быть рассмотрена и как история сильного человека, вставшего на пути сметающего все потока. Сибирская партизанщина была вызвана его попытками призвать село к порядку: взять с него налоги, ввести воинскую повинность, пресечь находившееся вне закона самогоноварение. Адмирал не был дипломатом, демократию не принимал, он испортил отношения и с представителями союзников, и с командованием чешского корпуса. С сегодняшней точки зрения Колчак архаичен...
Последний герой
Когда вспоминают о казни Колчака, забывают о втором казненном. Его премьер Виктор Пепеляев истерил, молил о пощаде. А Колчак встретил смерть достойно и мужественно, как офицер...
Все так, но портрет Александра Колчака не будет полным без пары штрихов. С красными тогда сражались многие, некоторые называли себя "правителями". Но согласился на нескромный титул "Верховного правителя России" только он. Не будучи царем, пытался собирать налоги, в т.ч. и за годы правления Николая II. Обладал безграничной властью, а значит, несет ответственность за зверства своего войска. Ведь не только красные, но и белые брали заложников, пытали, пороли, вешали. И не только врагов - всех подозрительных. Среди его офицеров завелись маньяки и изуверы. Предали же Колчака не только генералы Антанты, а даже личный конвой. И главное - отторгла Сибирь...