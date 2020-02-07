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07.02.2020 20:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайское правительство объявило о расследовании дела доктора Ли Вэньляна

7 февраля центральное правительство Китая направило в охваченный эпидемией город Ухань группу для расследования всех обстоятельств, связанных с доктором Ли Вэньляном, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Дело этого доктора активно обсуждало все интернет-сообщество Китая с самого начала эпидемии.

Ли Вэньлян был врачом офтальмологического отделения Центральной уханьской больницы, во время противоэпидемической работы был инфицирован, состояние его было тяжелым, доктора спасти не удалось. Утром 7 февраля Ли Вэньлян скончался, ему было только 34 года. Кончина доктора вызвала бурную реакцию в китайском интернет-сообществе, люди выражали слова скорби и соболезнований. Государственный комитет здравоохранения, уханьская администрация тоже выразили свои соболезнования в открытых письмах.

Согласно опубликованной в интернете информации, Ли Вэньлян был одним из первых, кто забил тревогу, узнав о вспышке неизвестной легочной инфекции. Однако из боязни дестабилизировать общественный порядок местные власти к тревожному призыву врача не прислушались. Уже после объявления эпидемической ситуации здравоохранительные ведомства города еще долго разбирались с целым комплексом сложных вопросов - передается ли вирус от человека к человеку и др. Как сказал один из экспертов: "Определение нового типа вируса - очень сложный процесс, но позже, когда прошло время, мы поняли, что все предупреждения и опасения доктора Ли Вэньляна были обоснованными".

Аналитики и эксперты говорят, что дело доктора Ли Вэньляна обнажило некоторые прорехи в административной системе региона в условиях сложной эпидемической ситуации, о которых стоит задуматься не только Китаю, но и другим странам мира. "Именно с этим связано то обстоятельство, что по мере распространения пневмонии люди стали все чаще вспоминать о предостережении Ли Вэньляна", - говорят аналитики.

С самого начала эпидемии председатель КНР Си Цзиньпин вынес ряд важных решений по противоэпидемической работе. В Китае действительно крайне редкий случай, когда в самый важный праздник для страны - Новый год по китайскому лунному календарю - созывается совещание Политбюро ЦК КПК, на котором планируется весь комплекс противоэпидемических действий. На последнем заседании Си Цзиньпин провозгласил противоэпидемическую работу войной, победа в которой зависит от слаженности действий всего общества.

Согласно указанию ЦК КПК, Комиссия по проверке дисциплины направила в Ухань группу следователей, которые, откликнувшись на призыв людей, будут вести расследование дела Ли Вэньляна. Очевидно, что истинное положение вещей будет установлено, а виновные будут привлечены к ответственности. Эти меры чрезвычайно нужны именно в настоящий момент, важно вовремя извлечь уроки из ошибок, осознать их и больше не повторять. Аналитики считают, что внимание со стороны центральных властей к делу Ли Вэньляна говорит о решимости преодолевать проблемы и не прятаться от них, ведь только так китайское общество обретет уверенность в победе над эпидемией.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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