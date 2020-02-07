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07.02.2020 11:36
Рубрика: Спорт

Кокорин опроверг переговоры с другими российскими клубами

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоры о переходе в другой российский клуб.
Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев / ТАСС Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Александр Кокорин. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В настоящее время футболист находится на сборе вместе с "Зенитом-2", который продолжает подготовку в Турции. В последние дни появились слухи о том что сразу два российских клуба заинтересованы в переходе нападающего - казанский "Рубин" и калининградская "Балтика". Ранее со ссылкой на Кокорина сообщалось, что он подтвердил факт переговоров с "Балтикой".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него

Однако теперь сам футболист опроверг все сообщения. "Никакой конкретики, никаких переговоров с "Балтикой" не было. Пока я ни с кем переговоры не веду", - заявил Кокорин ТАСС.

При этом спортсмен пока не знает, продолжит ли он карьеру в "Зените-2" или все же уйдет в другой клуб. "Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос", - сказал Кокорин.

История с переводом Кокорина во вторую команду "Зенита" началась 21 января, когда футбольный клуб "Сочи" сообщил, что договорился с руководством питерского клуба об аренде форварда до конца сезона. Сам Кокорин отказался от перехода. Первый сбор он провел с "Зенитом" и в первом же матче отметился тремя голами, а на игру вышел с капитанской повязкой. Наставник питерцев Сергей Семак заявлял, что такой игрок нужен команде.

Однако из-за несогласия с решением руководства на второй сбор Кокорин полетел уже с "Зенитом-2".

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