Козак рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко по нефти и газу

Об итогах переговоров президентов России и Беларуси в Красной поляне сообщил замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. Условия поставок газа сохранятся на условиях 2019 года, поставки нефти продолжатся на коммерческих условиях - скидки потребовали бы госрегулирования, да и нельзя постоянно менять правила. Консультации по интеграции продолжатся.

"Переговоры прошли в весьма позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, его укреплению", - заявил Козак.

"Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года и будем действовать в этом ключе... Это условие распространяется на весь 2020 год", - пояснил замглавы кремлевской администрации.

"Что касается поставки нефти, которая была предметом долгих обсуждений в СМИ, то мы с правительством РФ вместе будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране", - уточнил Козак. "Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли", - пояснил он, напомнив, что цены на нефть формируются рынком, а административно не регулируются. "Поэтому это все останется, и мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Республику Беларусь необходимыми объемами нефти", - заключил Козак.

"На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия… Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок - един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий", - отметил замглавы администрации Кремля.

"Сегодня встал вопрос, поскольку была запросная позиция о предоставлении скидок, это означает только одно: если предоставлять скидки, то необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что сделать не сможем. Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании, поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Беларуси и российскими нефтяными компаниями", - подчеркнул Козак.