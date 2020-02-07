Кучеров забил "Питтсбургу" в 500-м матче в НХЛ

Никита Кучеров в пятисотом матче в НХЛ помог "молниям" обыграть "Питтсбург" - 4:2. На счету россиянина гол и результативная передача.

"Тампа-Бэй" принимала "Питтсбург в пятисотом матче Никиты Кучерова. Уже в первом периоде "молнии" дважды поразили ворота соперника. Открыл счет в матче российский защитник Михаил Сергачев, а затем в передачи Кучерова отличился Стивен Стэмкос.

В середине второго периода 17-ю шайбу в сезоне забросил еще один россиянин - Евгений Малкин, сокративший отставание в счете. Но почти сразу Энтони Сирелли снова увеличил отрыв. Джон Марино в третьем периоде возродил интригу, но Кучеров в самой концовке матча установил окончательный счет.

Кучеров в 500 сыгранных матчах набрал 527 (213 голов +314 передач) очков.

Еще одним героем матча стал голкипер "молний" Андрей Василевский, отразивший 29 бросков и сделавший голевую передачу. Его серия без поражений в основное время достигла 17 матчей, в которых он одержал 15 побед. Это новый рекорд клуба. Предыдущий - 16 матчей, принадлежал еще одному россиянину Николаю Хабибулину.

В других матчах "Каролина" благодаря дублю Андрея Свечникова переиграла "Аризону" - 3:2. "Виннипег" выезде одолел "Сент-Луис" - 4:2. У победителей защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

"Колорадо" в гостях нанес поражение "Оттаве" - 4:1. Автором одной из шайб у победителей стал российский форвард Валерий Ничушкин.