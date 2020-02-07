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07.02.2020 23:13
Рубрика: Власть

Лавров: РФ будет развивать сотрудничество с Венесуэлой

Москва намерена и впредь развивать сотрудничество с Венесуэлой, в том числе и в военно-технической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Сергей Лавров во время встречи в Каракасе с президентом Николасом Мадуро. Фото: REUTERS/Manaure Quintero Сергей Лавров во время встречи в Каракасе с президентом Николасом Мадуро. Фото: REUTERS/Manaure Quintero
Сергей Лавров во время встречи в Каракасе с президентом Николасом Мадуро. Фото: REUTERS/Manaure Quintero

"Конечно же, мы будем развивать военно-техническое сотрудничество, чтобы надежно обеспечить обороноспособность наших друзей, особенно перед лицом внешних угроз", - передает ТАСС слова российского министра.

Фото: РИА Новости
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Также во время встречи обсуждались аспекты сотрудничества двух стран в сфере экономики, инвестиций, торговли, особенно в условиях незаконных санкций.

"Особенно перспективны согласованные действия в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, различные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта", - перечислил Лавров.

Фото: CRISTIAN HERNANDEZ / AFP
Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Венесуэлы в Каракасе

Коснувшись непростой политической ситуации, в которой сейчас оказалась латиноамериканская республика, глава МИД РФ заявил об исключительном праве народа Венесуэлы самому решать свою судьбу.

"Только венесуэльский народ имеет право решать судьбы своей страны, и Россия будет делать все от нас зависящее, чтобы поддержать именно такой подход", - пообещал Сергей Лавров.

"Мы твердо подчеркнули нашу приверженность уважению суверенитета Венесуэлы, нашу солидарность с венесуэльским руководством и венесуэльским народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают Соединенные Штаты и их пособники", - заявил министр.

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