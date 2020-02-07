Лавров: РФ будет развивать сотрудничество с Венесуэлой

"Конечно же, мы будем развивать военно-техническое сотрудничество, чтобы надежно обеспечить обороноспособность наших друзей, особенно перед лицом внешних угроз", - передает ТАСС слова российского министра.
Также во время встречи обсуждались аспекты сотрудничества двух стран в сфере экономики, инвестиций, торговли, особенно в условиях незаконных санкций.
"Особенно перспективны согласованные действия в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, различные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта", - перечислил Лавров.
Коснувшись непростой политической ситуации, в которой сейчас оказалась латиноамериканская республика, глава МИД РФ заявил об исключительном праве народа Венесуэлы самому решать свою судьбу.
"Только венесуэльский народ имеет право решать судьбы своей страны, и Россия будет делать все от нас зависящее, чтобы поддержать именно такой подход", - пообещал Сергей Лавров.
"Мы твердо подчеркнули нашу приверженность уважению суверенитета Венесуэлы, нашу солидарность с венесуэльским руководством и венесуэльским народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают Соединенные Штаты и их пособники", - заявил министр.