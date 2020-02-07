Лавров: Россия находится в контакте с Турцией по ситуации в Идлибе

Россия и Турция находятся в контакте по напряженной ситуации, которая складывается в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Кроме того, между странами продолжают действовать прежние договоренности, касающиеся Идлиба. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам его поездки в Мексику.

"Мы находимся в контакте с турецкими коллегами", - приводит слова дипломата ТАСС.

Лавров напомнил, что у Москвы и Анкары "есть договоренности, которые четко прописывают режим зоны деэскалации" в Идлибе. В частности, "турецкие коллеги обязались размежевать вооруженную оппозицию от террористов", отметил глава российского МИД.

Ранее Лавров в интервью "РГ" заявил, что "на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне".