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Рубрика: Власть

Лавров: Россия находится в контакте с Турцией по ситуации в Идлибе

Россия и Турция находятся в контакте по напряженной ситуации, которая складывается в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Кроме того, между странами продолжают действовать прежние договоренности, касающиеся Идлиба. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам его поездки в Мексику.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Мы находимся в контакте с турецкими коллегами", - приводит слова дипломата ТАСС.

Лавров напомнил, что у Москвы и Анкары "есть договоренности, которые четко прописывают режим зоны деэскалации" в Идлибе. В частности, "турецкие коллеги обязались размежевать вооруженную оппозицию от террористов", отметил глава российского МИД.

Ранее Лавров в интервью "РГ" заявил, что "на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне".

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