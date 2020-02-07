Макрон представил свое видение ядерной стратегии Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу выступил за более скоординированную оборонную стратегию Европейского Союза, в которой Франция и ее ядерный арсенал будут играть центральную роль. Пятничная речь была частью давнего стремления Макрона к усилению европейской обороны, так как президент США Дональд Трамп отошел от европейских союзников в вопросе обеспечения безопасности Старого Света и убедил их платить больше в бюджет НАТО за свою оборону, отмечает The Associated Press.

Макрон призвал европейцев развивать "большую способность к действиям" перед лицом мировых беспорядков, всецело участвуя в будущих переговорах по контролю над вооружениями и в "стратегическом диалоге" о роли французского ядерного сдерживания, отмечает AFP. Тема обороноспособности Евросоюза - один из главных постулатов внешнеполитической стратегии хозяина Елисейского дворца, который тем самым, продолжает укреплять свои позиции в роли нового европейского лидера, который заменит на этом поприще Ангелу Меркель после ее предстоящего ухода из большой политики.

По словам французского президента, европейцы не могут "ограничиться ролью зрителей" перед лицом гонки ядерных вооружений, в которой Старый Свет рискует снова стать "театром боевых действий". Тезисы, озвучиваемые Макроном, внимательно слушали французские офицеры и военные атташе зарубежных государств в присутствии министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и главы французского оборонного ведомства Флоранс Парли.

"В последнее десятилетие стратегическое, политическое, экономическое, технологическое, энергетическое и военное равновесие в значительной степени поставлено под сомнение, и сегодня мы снова видим то, что может подорвать мир, достигнутый после стольких трагедий на нашем континенте", - предупредил Эмманюэль Макрон.

Эта с нетерпением ожидавшаяся военными, политиками, экспертами речь, продолжалась полтора часа. Во Франции ее произносит каждый президент во время своего правления, что, как отмечают аналитики, рассматривается в Пятой Республике как краеугольный камень ее оборонной стратегии и гарантия ее жизненно важных национальных интересов.

Как подчеркнул французский лидер, мир сталкивается с "глобальной конкуренцией между Соединенными Штатами и Китаем", "ускоренной дезинтеграцией международного правопорядка" и дезинтеграцией архитектуры контроля над вооружениями в Европе, и все это вызывает многочисленные проблемы. По словам Макрона, европейцы должны ответить на это "большей стратегической автономией". "Франция убеждена, что долгосрочная безопасность Европы требует прочного альянса с Соединенными Штатами", - сказал Макрон, не упомянув о Североатлантическом альянсе. Не далее, как в прошлом году, он заявил о том, что нехватка руководства США альянсом вызывает "гибель мозга" НАТО.

Эксперты отметили тот факт, что хозяин Елисейского дворца фактически подыгрывает Трампу, который перед лицом обеспокоенности некоторых членов ЕС, особенно в Восточной Европе, не возлагает особых надежд на НАТО. Глава Белого дома полагается исключительно на возможность обеспечения безопасности Европы со стороны Вашингтона и его ближайших европейских союзников, предпочитая работать с ними напрямую, а не в виде посредника в лице НАТО. "Наша безопасность также неизбежно зависит от большей способности автономных действий европейцев", - заметил на сей счет Макрон.

Президент Франции не мог не пройти мимо позиции Соединенных Штатов в отношении российско-американского Договора о ядерном оружии средней дальности 1987 года, запрещающего ракеты дальностью от 500 до 5500 километров, что вновь ставит Европу в центр потенциальной гонки вооружений. "Давайте будем точны: если переговоры и более широкий договор (возможны), мы хотим, чтобы (…) европейцы были бы вовлечены (в этот процесс) и подписали будущий договор, потому что он касается нашей земли, которая обеспокоена и находится под угрозой", - с тревогой отметил Эмманюэль Макрон.

Он также предложил европейским странам вести "стратегический диалог" о "роли французского ядерного сдерживания" в безопасности Европы, не уточнив, обусловлено ли это предложение недавним выходом Британии из состава ЕС. Франция после ухода Британии является единственной страной в Европейском союзе, которая имеет ядерное оружие, и Макрон отметил тот факт, что "жизненно важные интересы Франции теперь имеют европейское измерение", которое ставит целью защиту континента от ядерного оружия

"Речь идет о дальнейшей интеграции европейского измерения французского сдерживания, с одной стороны, и о возникновении культуры ядерного сдерживания, распространенной в Европе без присутствия американского друга в конце стола", - пояснил AFP на условиях анонимности, комментируя речь Макрона, немецкий чиновник из окружения канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам Макрона, Франция, которая выступает за "строгий сдерживающий фактор, сократила размер своего ядерного арсенала, имея на сегодняшний день менее 300 единиц ядерного оружия".