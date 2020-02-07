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07.02.2020 07:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики рассказали, что будет, если внезапно отказаться от сахара

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сахар и сладости организму не нужны, необходимую глюкозу он может получить из более полезных углеводов, считают эксперты по питанию. Об этом пишет Focus.de.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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При этом резкий отказ от сахара, если человек привык есть много сладкого ежедневно, может спровоцировать симптомы абстиненции - раздражительность, усталость, головную боль.

Однако уже спустя три-четыре дня без десертов у здорового человека улучшается сон, обмен веществ и стабилизируется уровень сахара в крови.

Также часто при отказе от сладкого отмечается нормализация артериального давления и улучшение состояния кожи.

Кроме того, со временем вкусовые рецепторы привыкают к отсутствию сахара, после чего привычные десерты кажутся чрезмерно сладкими.

Чтобы быстрее отвыкнуть от такого рода пищи, рекомендуется чаще перекусывать фруктами, а также есть больше "сладких" овощей - помидоров и моркови. Также снижают тягу к сахару оливки, грецкие орехи и цикорий.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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