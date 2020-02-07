Медики рассказали, что будет, если внезапно отказаться от сахара

Сахар и сладости организму не нужны, необходимую глюкозу он может получить из более полезных углеводов, считают эксперты по питанию. Об этом пишет Focus.de.

При этом резкий отказ от сахара, если человек привык есть много сладкого ежедневно, может спровоцировать симптомы абстиненции - раздражительность, усталость, головную боль.

Однако уже спустя три-четыре дня без десертов у здорового человека улучшается сон, обмен веществ и стабилизируется уровень сахара в крови.

Также часто при отказе от сладкого отмечается нормализация артериального давления и улучшение состояния кожи.

Кроме того, со временем вкусовые рецепторы привыкают к отсутствию сахара, после чего привычные десерты кажутся чрезмерно сладкими.

Чтобы быстрее отвыкнуть от такого рода пищи, рекомендуется чаще перекусывать фруктами, а также есть больше "сладких" овощей - помидоров и моркови. Также снижают тягу к сахару оливки, грецкие орехи и цикорий.