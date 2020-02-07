Минск и Москва сформируют общий список невыездных граждан

Завершить до наступления весны формирование общего списка невыездных граждан - такую совместную задачу определили 7 февраля руководители министерств внутренних дел Союзного государства, сообщил представитель МВД Беларуси Алексей Бегун.

Это решение было обсуждено в Витебске на заседании межведомственной рабочей группы, которая рассмотрела вопросы миграционной проблематики. Кроме того, "достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан", - пояснил Бегун.

В центре внимания партнеров находились сегодня и вопросы подготовки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей чемпионата Европы по футболу этого года в Санкт-Петербурге. Не исключено, дали понять на заседании, что позже будет заключено и, так называемое, спортивное соглашение. "Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях", - уточнил заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

По его словам, в высокой степени готовности находится и проект концепции миграционной политики СГ, который он назвал "новым этапом в интеграционном взаимодействии в миграционной сфере". Концепция, отметил российский чиновник, потребует принятия дополнительных организационных, практических и технических мер по ее выполнению. "Соответствующий план уже подготовили по линии МВД России и Беларуси", - подтвердил Демиденко. Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

В Витебске стороны заключили протокол заседания Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики. Документ скрепили подписями заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков и первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, сообщает БЕЛТА.