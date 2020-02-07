Названы самые интересные города России и СНГ на 23 февраля

Память о героических страницах Великой Отечественной войны, мужество и героизм советского народа стали в Беларуси источником неразрывной связи поколений и духовной потребностью жителей 10-миллионной страны. Не случайно Минск вошел в год 75-летия Великой Победы в топ-3 городов Содружества с самыми интересными мероприятиями в День защитника Отечества 23 февраля у российских туристов, сообщает портал ТурСтат.

В Союзном государстве ко Дню защитника Отечества приурочены три выходных дня - с 22 по 24 февраля. И россияне предпочитают использовать их для туристических поездок, констатируют составители списка. Помимо Минска в первую десятку городов СНГ, самых интересных для праздничных туров и путешествий в февральские дни, в 2020 году вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Волгоград, Мурманск и Смоленск.

Рейтинг составлен по результатам анализа привлекательности и уникальности праздничных мероприятий, поясняет портал.