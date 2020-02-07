Митинг за отставку правительства Болгарии блокировал центр Софии

В Софии проходит очередной масштабный митинг за отставку правительства Болгарии. Движение в центральной части столицы перекрыто, маршруты общественного транспорта изменены, сообщает Болгарское национальное радио.

Протест, организованный партиями "Возрождение" и МИР, начался напротив местного парламента, после чего участники акции отправились к зданию совета министров. Недовольство демонстрантов вызвано рядом причин. Среди них - и противоречивые планы властей о вступлении Болгарии в еврозону, и провалы руководства республики в региональной политике, приведшие к кризису с водоснабжением и загрязнению воздуха незаконно сжигаемым мусором.

Митинг состоялся на фоне заявления президента страны Румена Радева об утрате доверия правительству, которое, по его словам, не работает в интересах граждан. Позицию главы государства, среди прочих, поддержала ведущая оппозиционная Болгарская социалистическая партия.