МО: Генштаб Израиля проводит операции, прикрываясь гражданскими самолетами

После 2 часов ночи 6 февраля четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли внезапные удары 8-ю ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, добавив, что захода в воздушное пространство Сирии при этом израильские летчики не допустили.

Отмечается, что сирийские правительственные войска в ходе отражения воздушного удара активно применяли зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны. "В момент атаки израильских истребителей по пригородам сирийской столицы, согласно анализу данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus 320. Пассажирский лайнер, выполнявший регулярный рейс "Тегеран-Дамаск", едва не оказался в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня. На борту находились 172 пассажира - все гражданские лица", - рассказал генерал.

Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением, по словам представителя российского военного ведомства, удалось увести пассажирский лайнер из зоны поражения сирийской ПВО. В итоге самолет пришлось посадить на ближайший запасной аэродром, который оказался на российской авиабазе "Хмеймим". Посадка прошла благополучно, все целы и невредимы.

В Минобороны России подчеркивают, что движение регулярных пассажирских рейсов как в воздушном пространстве Сирии, так и во всем мире, осуществляется в известных высотных эшелонах. Их израильские радиолокационные средства отчетливо видят. "Израильские РЛС не менее отчетливо видят воздушную обстановку и в районе аэропорта Дамаск. Таким образом, проведение Генштабом Израиля боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС. К сожалению, подобные операции израильских "стратегов" ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей", - резюмировал Игорь Конашенков.